“El problema cuando se tienen compromisos con los empresarios”: le dieron con todo a Nestor Lorenzo

Colombia vivió un partido bastante complicado ante Corea del Sur. Aunque el onceno dirigido por Néstor Lorenzo salvó un empate en la segunda parte, el cuadro tricolor dejó ver varias de sus falencias en el periodo inicial y mostró que la dinámica de varios de sus jugadores es lenta.

Tras el 2-0 en contra de la parte inicial, el técnico del combinado nacional eligió remplazar a varias de las fichas en el campo para darle un cambio de ritmo al equipo. Situación que le favoreció desde los primeros minutos donde aparecieron los goles de James Rodríguez y Rafael Carrascal para poner el 2-2.

Una de las situaciones remarcadas contra el entrenador es su insistencia con algunos jugadores que ya han terminado su etapa en el máximo nivel. Para el entorno cercano al combinado nacional, el problema pasa por algunos compromisos del DT.

Carlos Antonio Vélez fue uno de los primeros en señalar cuál es el problema que tiene el entrenador argentino cuando arma la nómina del combinado cafetero: “tiene cuestionamientos, por la escogencia de los jugadores”, manifestó el periodista en el programa 'Planeta Fútbol' de Win Sports.



El comunicador remarcó que las falencias están en confiar el armado del equipo en manejos empresariales: “Plantea mal los partidos Néstor Lorenzo. Escoge mal los jugadores. Es que ese es el problema cuando se tienen compromisos con los empresarios: que hay que llevar y poner al jugador del empresario que lo maneja a él, de Lucas Jaramillo; o (jugadores) de los otros amigos, y de los amigos, de los amigos”,

Finalmente, Vélez remarcó que aunque para muchos la situación no sea cierta, es evidente a todas luces: “La gran verdad de toda esta historia es que no se está eligiendo bien por compromisos con empresarios, así me vayan a decir que no…sí es verdad”.

Por ahora, solo queda esperar cuál será la disposición del técnico albiceleste para el duelo de Colombia ante Japón. Se espera que con las experiencias de los partidos de México y Corea, Lorenzo apueste de entrada por los jugadores con mayor dinámica en la plantilla.