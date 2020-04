El problema de Alfredo Morelos que complica su llegada a Leicester

El mercado de pases no se queda quieto y uno de los jugadores que tienen varias posibilidades de abandonar su equipo para la próxima temporada es el delantero colombiano Alfredo Morelos, quien no ha tenido un 2020 favorable pero sí lleva un par de temporadas en Rangers que lo han convertido en uno de los más buscados del fútbol británico y europeo, en general. Sin embargo, su partida no es tan sencilla, pues los problemas personales y de temperamento del jugador son de público conocimiento y esto pone a dudar a varios de los interesados.

Le puede interesar: La ayuda económica que recibirá la FCF por parte de la FIFA

Dicha preocupación es la que analiza Leicester, equipo inglés que considera que Morelos puede aportarle una característica que le hace falta y ve en el colombiano a un posible sustituto del delantero Jamie Vardy, máximo anotador del club y quien podría abandonar la institución luego de varias temporadas exitosas con los 'Foxes', con los que logró consagrarse campeón bajo el mando del técnico italiano Claudio Ranieri en 2016.

La situación, revelada por el portal 'Football Insider', asegura que el interés de Leicester también surge del conocimiento de Brendan Rodgers del jugador, luego de su paso por Escocia como director técnico de Celtic. En ese sentido, el club considera que las constantes expulsiones del colombiano y su comportamiento dentro de la cancha pueden terminar siendo un inconveniente para el equipo, en la medida en que podría resultar envuelto en problemas constantes.

Lea también: Otro tipo de contrato: Menosse quiere llegar a un nuevo arreglo con el Cali

Bajo este panorama, los encargados de estudiar cada una de las contrataciones de Rangers analizará detalladamente al nacido en Cereté, quien ha sido expulsado en siete ocasiones durante las dos últimas temporadas, ha disputao 91 partidos de liga y ha convertido 44 goles con el equipo dirigido por Steven Gerrard, quien constanatemente lo elogia, pero también ha tenido algunos malos entendidos con el futbolista.