El problema que se le armó a Daniel Muñoz tras salir de Nacional

Tras hacer oficial su traspaso al fútbol belga, la situación de Daniel Muñoz no es sencilla y en Genk siguen esperando al jugador colombiano para que inicie su puesta a punto a la par del resto de sus compañeros, un aspecto en el que ya arrancará de atrás pues el equipo se encuentra realizando prácticas de cara a la próxima temporada, luego de que el certamen local fuera suspendido y se declarara un nuevo campeón sin concluir la competencia.

Y aunque la idea del futbolista era realizar su viaje al 'Viejo Continente' el próximo 19 de julio en el viaje conocido como 'El Vuelo del Deporte', los hechos no se presentan sencillos para Muñoz, quien según informa la prensa del país europeo no habría recibido todavía los documentos necesarios para realizar este traslado y, debido a las demoras ocasionadas por la pandemia, no ha podido recibir el visado que exigen las autoridades migratorias.

"Es necesario que tenga una visa válida para países fuera de la zona Schengen. Las embajadas siguen cerradas en su mayoría debido a la pandemia, lo que significa que no se pueda emitir", afirmó un delegado de la Oficina de Inmigración de Bélgica al medio 'Sporza' del propio país, hecho que imposibilitaría la salida de Colombia por parte del hábil futbolista y le significaría una espera mucho más larga antes de sellar su llegada al que será su nuevo club.

A la espera de lo que suceda en estos días, Muñoz busca avanzar con sus trámites documentales, entendiendo que todo se ha retrasado a causa de la situación actual, pero también pidiendo una colaboración en este aspecto pues no puede seguir retrasando su llegada a la que será su nueva casa para empezar a practicar al lado de sus nuevos compañeros.