El PSG podría sumar otro galáctico: Lewandowski apunta a París

Desde hace varias temporadas, la carrera de Robert Lewandowski viene en ascenso. Su gran desempeño en La Bundesliga y sus actuaciones en Champions League, jugando para el Bayern de Múnich, son algo cotidiano.

La carrera del ex Dortmund ha logrado situarse en su punto más alto. Sus números le han permitido igualar registros goleadores de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Actualmente, 'Lewa' es uno de los mejores en su posición, incluso fue el ganador del último premio The Best, de la FIFA.

Sin embargo, sus actuaciones aún no han valido para una mejora sustancial en su contrato con el Bayern. El delantero ha buscado la manera de mejorar sus condiciones con el club alemán, sin resultados positivos hasta el momento.

Por ello, las posibilidades para que el Bayern cambie de '9' son altas. Uno de los primeros interesados en quedarse con los servicios del atacante sería el PSG, según información de Fabrizio Romano, periodista especializado en los mercados de transferencias en el fútbol.

El cuadro parisino da casi por hecho la salida de su estrella Kylian Mbappé con destino a Madrid. El jugador francés no ha renovado con los parisinos y la eliminación del conjunto 'galo' en Champions, aumenta las posibilidades de la marcha del campeón del mundo.

El PSG podría cumplir las aspiraciones económicas del goleador 'polaco'. La chequera de los jeques de Qatar se adapta a un club plagado de superestrellas.

Otro club que podría intentar la contratación del jugador sería el Barcelona. El club catalán soñaría con el fichajes de uno de los jugadores que más ratos amargos le ha dado a la afición culé.

El problema es que los españoles no tendrían las condiciones financieras para convencer a Lewandowski.