Lun, 03/11/2025 - 19:33
El Real Madrid no olvida a Diogo Jota; sentido homenaje previo a duelo de Champions
El Real Madrid visitará Anfield como parte de la Fase Liga de la Champions.
Sin duda, el mundo fútbol se prepara para una nueva edición del Real Madrid vs Liverpool, un compromiso entre dos de los mejores equipos de Europa, pero lo cierto es que la rivalidad se hizo a un lado para homenajear a Diogo Jota.
El lunes 3 de noviembre de 2025 el Real Madrid protagonizó un gesto cargado de emoción al rendir homenaje al futbolista portugués Diogo Jota, fallecido trágicamente el pasado julio.
La delegación del Real Madrid, encabezada por el entrenador Xabi Alonso, el director de Relaciones Institucionales Emilio Butragueño y el jugador Dean Huijsen, acudió a los aledaños del estadio del Liverpool (Anfield) para depositar una ofrenda floral en memoria de Jota.
Mensaje de Alexander Arnold
El detalle más emotivo lo protagonizó Alexander-Arnold, quien junto con sus flores dejó una nota manuscrita: "Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero te seguimos queriendo mucho. Tu recuerdo y el de André siempre permanecerán vivos. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos tiempos que compartimos. Te echo de menos cada día".
Por su parte, Butragueño y Alonso, en representación del Real Madrid, visitaron el monumento con un ramo blanco y una tarjeta donde se leía: "El Real Madrid CF expresa sus más profundas condolencias al Liverpool FC y a la familia de Diogo Jota. El mundo del fútbol lamenta la pérdida de una persona excepcional y un jugador extraordinario".
Juego clave en Champions
El acto se dio como parte de la previa del compromiso entre ambos clubes por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions, en donde el Liverpool es décimo con seis unidades y el Madrid quinto con nueve puntos.
