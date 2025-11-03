El Real Madrid no olvida a Diogo Jota; sentido homenaje previo a duelo de Champions

Sin duda, el mundo fútbol se prepara para una nueva edición del Real Madrid vs Liverpool, un compromiso entre dos de los mejores equipos de Europa, pero lo cierto es que la rivalidad se hizo a un lado para homenajear a Diogo Jota.

El lunes 3 de noviembre de 2025 el Real Madrid protagonizó un gesto cargado de emoción al rendir homenaje al futbolista portugués Diogo Jota, fallecido trágicamente el pasado julio.

La delegación del Real Madrid, encabezada por el entrenador Xabi Alonso, el director de Relaciones Institucionales Emilio Butragueño y el jugador Dean Huijsen, acudió a los aledaños del estadio del Liverpool (Anfield) para depositar una ofrenda floral en memoria de Jota.