El Real Madrid tiene listo primer fichaje para 2026: Es sudamericano
AFP
Fútbol
Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 09:19

El equipo merengue ya está por cerrar su primer fichaje para el verano de 2026.

Ni siquiera hemos llegado a la mitad de la temporada europea y parece que el Real Madrid se le habría adelantado a todos y ya estaría a punto de cerrar su primer fichaje pensando en la temporada que viene en la liga española, todo indica que ya tiene cerrado su primer fichaje para el verano de 2026, un jugador sudamericano que está viviendo una temporada de ensueño. 

 

Fichaje argentino en el Real Madrid

Viendo la plantilla del equipo merengue cuesta pensar una posición en la que se podrían reforzar, un equipo lleno de estrellas que si encuentra forma será muy difícil pararlo, sin embargo, la ambición de la casa blanca no para y ahora repatriarían a un viejo conocido pensando en la temporada 26/27. El nombre que está circulando es el de Nico Paz, jugador argentino surgido de La Fábrica, que salió al Como en búsqueda de minutos y continuidad, pero parece haber encontrado mucho más que eso. 

El volante 10 que representa a la selección argentina es uno de los mejores jugadores de la serie A italiana y de hecho ha ganado el premio a mejor jugador joven del mes dos de las tres veces que se ha entregado esta temporada, Paz se ha convertido en un favorito de la gente y con Fábregas como entrenador encontró un lugar donde mostrar todo su talento. Gracias a esto el Real Madrid lo ha puesto como prioridad para la próxima temporada y según informa Fabrizio Romano estaría muy cerca de volver a convertirse en jugador del cuadro merengue. 

 

Con la llegada de Paz se daría disputa argentina

La plantilla del Real Madrid es realmente amplia y en caso de concretarse la llegada de Nico Paz se daría un caso que ya se vivió en la casa blanca, una disputa argentina en busca de un lugar en el once titular, claro que esta vez si se disputarían la misma posición. El jugador del Como llegaría a pelear un puesto con otros grandes jugadores como Arda Guler, Bellingham, pero también con el mismo Franco Mastantuono, con quien ya ha compartido en selección. 

