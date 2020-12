El Roberto Ovelar más reflexivo: "No me importa tener una hija lesbiana"

El paraguayo Roberto Ovelar dejó un reflexivo mensaje en su red social sobre lo que está viviendo en estos momentos en su entorno familiar, al margen del tema deportivo.

El atacante publicó que no le importaba la condición sexual de una de sus hijas; sino la discriminación que pudiera sufrir por dicho motivo, "color o por el lugar en el que nació".

"No me importa tener una hija lesbiana. Me preocuparía más que fuera a un templo a golpearse el pecho los domingos y que el resto de la semana discrimine a alguien por su sexo, color o por el lugar en el que nació", agregó el paraguayo.

No me preocupa tener una hija lesbiana. Me preocuparía más que vaya a un templo a golpearse el pecho los domingos y que el resto de la semana discrimine a alguien por su sexo, color o por el lugar en donde nació. — Bufalo Ovelar (@RobertoOvelarM) December 4, 2020

Tras la publicación realizada por Ovelar, varios de sus seguidores estuvieron a favor por el comentario realizado por el jugador. Además, aprovecharon para pedirle al ‘paragua’ que renueve con el Once Caldas y le siga dando alegrías, ya que se conoció que el Deportivo Cali estaría interesado en sus servicios.