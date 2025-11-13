El Salvador tocó fondo y hay una pésima noticia para Bolillo Gómez

Quedan fechas cruciales para definir a los clasificados para el Mundial de 2026. Ya son 29 participantes y podrían ser más en noviembre cuando hay mucha tela por cortar en las Eliminatorias de cada confederación. La sorpresa estuvo en África con la eliminación de Camerún y podría pasar algo similar en Europa con Italia.

Además de estas dos selecciones que sí son sorpresas, un técnico colombiano también se quedó sin ninguna posibilidad de sellar la clasificación para la Copa del Mundo. De hecho, en las Eliminatorias de la CONCACAF, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez no pudo seguir en la carrera con El Salvador y tocaron fondo en su respectivo grupo.

Llegaron las fechas cruciales en las que El Salvador no podía ceder terreno. A Hernán Darío Gómez lo trajeron para sellar la clasificación, puesto que se trata de un entrenador que sabe lo que es jugar Mundiales junto con la Selección Colombia, Ecuador y Panamá, pero en esta ocasión, el entrenador antioqueño no pudo cumplir la consigna de llevar a los salvadoreños a Estados Unidos, Canadá y México 2026.

GOLEADA EN CONTRA Y TOCAR FONDO PARA HERNÁN DARÍO ‘BOLILLO’ GÓMEZ

Antes de esta penúltima fecha, la selección de El Salvador tenía todas las posibilidades para sellar su paso a la Copa del Mundo si conseguía las dos victorias y se le daban algunos resultados en el grupo. Surinam, Panamá y Guatemala tendrán que discutir por definir el boleto directo y el puesto de repechaje, dependiendo de lo que pase en las siguientes instancias.

Y es que, a primera hora, la selección de El Salvador debía enfrentar en condición de visitante frente a Surinam. El conjunto local partía como el líder y la victoria les permitía escaparse y sacar diferencias contra los demás rivales que se veían las caras a segundo turno.

El Salvador debía sumar para alcanzar la línea de Surinam con seis unidades y luego triunfar en la última jornada para clasificar como primero o para disputar el repechaje. Sin embargo, nada de eso sucedió.

Surinam dio la estocada final para El Salvador gracias a los goles de Tjaronn Cherry, doblete de Richonell Margaret y Dhoraso Moreo Klas.

¿QUÉ LE QUEDA A EL SALVADOR?

Pase lo que pase en el partido de Panamá vs Guatemala, no hay ninguna opción para El Salvador de alcanzar la repesca o el liderato. La discusión ya está entre canaleros, guatemaltecos o Surinam que sigue peleando por las primeras dos plazas.

A Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez le queda la oportunidad de despedirse con la honra. El Salvador volverá a ser visitante en la última jornada de las clasificatorias de la CONCACAF. De esa forma terminarán la competencia y se espera que se confirme el futuro del entrenador colombiano que llegó con el objetivo de clasificar al Mundial.