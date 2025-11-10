Cargando contenido

El Salvador y Alemania se enfrentan por el Mundial Sub-17 de Catar 2025
Escudos de la Selección de El Salvador y de Alemania
Pixabay
Fútbol
Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 08:02

El Salvador vs. Alemania EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY lunes 10 de noviembre

Estos equipos pelean un cupo a la siguiente ronda del torneo.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO El Salvador vs. Alemania 

El partido correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este lunes 10 de noviembre a partir de las 8:30 a.m., duelo que se podrá ver para toda Colombia y Latinoamérica por la señal de DirecTV Sports (en Venezuela también se podrá ver por inter, mientras que en Bolivia se tendrá que sintonizar Entel TV). 

Lea también: Una lluvia de goles: Marruecos no tuvo piedad y rompió récord de goles

En México se podrá ver el partido por Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, Universo y Telemundo Deportes En Vivo. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 8:30 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:30 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 10:30 horas 

ET Estados Unidos: 8:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 5:30 horas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
El Salvador

El Salvador

Imagen

Selección de Alemania

Imagen

Mundial sub 17

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido