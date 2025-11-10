El Salvador vs. Alemania EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY lunes 10 de noviembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO El Salvador vs. Alemania

El partido correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este lunes 10 de noviembre a partir de las 8:30 a.m., duelo que se podrá ver para toda Colombia y Latinoamérica por la señal de DirecTV Sports (en Venezuela también se podrá ver por inter, mientras que en Bolivia se tendrá que sintonizar Entel TV).

En México se podrá ver el partido por Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, Universo y Telemundo Deportes En Vivo.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 8:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 10:30 horas

ET Estados Unidos: 8:30 horas

PT Estados Unidos: 5:30 horas.