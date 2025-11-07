Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 07:35
El Salvador vs. Colombia EN VIVO: se juega el partido de la fecha 2 del Mundial Sub-17
El equipo 'Tricolor' va por su primer triunfo en esta competencia tras empatar con Alemania.
Este viernes 7 de noviembre, la Selección Colombia Sub-17 tendrá su segundo partido en la fase de grupos del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Catar, duelo ante el equipo de El Salvador que viene de sufrir una dura derrota por 5-0 ante Corea del Norte.
El equipo ‘Tricolor’ dirigido por el técnico Fredy Hurtado va por su primer triunfo en esta competencia luego de un valioso empate 1-1 ante Alemania, conjunto europeo que es el actual defensor del título.
Colombia, pese a que solo sufrió un gol de los ‘teutones’, deberá fortalecer un poco su defensa pensando en lo que será el duelo ante El Salvador, pues contra Alemania terminó sufriendo el partido en los minutos finales.
Por otro lado, se espera que en este partido ante el cuadro centroamericano el equipo pueda demostrar más el potencial ofensivo que tiene, ante un rival que sobre el papel es inferior.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO El Salvador vs. Colombia
El partido correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre a partir de las 7:30 a.m., duelo que en Colombia y países de Latinoamérica se podrá disfrutar por la señal HD2 del Canal de RCN y también por la cuenta oficial de YouTube de Deportes RCN.
En países de Latinoamérica se podrá ver por DirecTV Sports (en Bolivia por Entel TV), en México se podrá disfrutar del partido por Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Peacock, Amazon Prime Video y Telemundo Deportes.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 7:30 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 8:30 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 horas
ET Estados Unidos: 7:30 horas
PT Estados Unidos: 4:30 horas.
Fuente
Antena 2