Este viernes 7 de noviembre, la Selección Colombia Sub-17 tendrá su segundo partido en la fase de grupos del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Catar, duelo ante el equipo de El Salvador que viene de sufrir una dura derrota por 5-0 ante Corea del Norte.

El equipo ‘Tricolor’ dirigido por el técnico Fredy Hurtado va por su primer triunfo en esta competencia luego de un valioso empate 1-1 ante Alemania, conjunto europeo que es el actual defensor del título.

Colombia, pese a que solo sufrió un gol de los ‘teutones’, deberá fortalecer un poco su defensa pensando en lo que será el duelo ante El Salvador, pues contra Alemania terminó sufriendo el partido en los minutos finales.

Por otro lado, se espera que en este partido ante el cuadro centroamericano el equipo pueda demostrar más el potencial ofensivo que tiene, ante un rival que sobre el papel es inferior.

Lea también: Colombia sub 17: Estos son los 11 elegidos para el segundo partido del Mundial