El secreto detrás de los guayos de Antoine Griezmann

El fútbol moderno no solo se juega con talento, sino también con la tecnología que acompaña a los deportistas. En Colombia ya está disponible el Pebax, un material que está revolucionando el calzado de alto rendimiento y que, hasta hace poco, estaba reservado únicamente para futbolistas de élite, como Antoine Griezmann, embajador de Decathlon.

Puede leer: El Ineos de Egan sufre una barrida: cuatro referentes se van para 2026

El Pebax es un termoplástico ultraligero y flexible que se utiliza principalmente en la suela y en la estructura de los guayos. Su combinación de ligereza y resistencia permite a los jugadores ganar velocidad sin perder estabilidad ni durabilidad. “Combina ligereza y resistencia, lo que da a los futbolistas confianza y rapidez”, aseguró Omar Romero, director comercial de Fútbol en Decathlon Colombia.

Este material empezó a popularizarse en la década de 1990, cuando las grandes marcas lo incluyeron en modelos diseñados para jugadores profesionales que necesitaban explosividad. Con el paso de los años, se consolidó como una opción clave por su capacidad de amortiguación y retorno de energía, lo que favorece la aceleración y los cambios de dirección.

Entre sus ventajas se destacan la ligereza, que ayuda a reducir la fatiga en partidos largos, y su resistencia para adaptarse a distintas superficies sin deformarse. También ofrece un efecto rebote que impulsa cada sprint y cambio de ritmo. Como punto en contra, su costo es más alto frente a otros materiales y requiere un cuidado especial para mantener el rendimiento óptimo.