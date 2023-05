El técnico del PSG no se guardó nada y habló de un "periodo desagradable" para Messi

El entrenador del París Saint Germain (PSG), Christophe Galtier, se negó este viernes a comentar la sanción a Leo Messi y reconoció que el club de la capital francesa "no vive un periodo agradable".



El técnico se pronunció así en rueda de prensa después de la dura sanción al astro argentino por haber viajado el pasado lunes -sin permiso, según el club- sólo un día después de la derrota liguera ante el Lorient (1-3) alegando que tenía un compromiso publicitario con Arabia Saudí.

La de Galtier fue la primera reacción oficial del PSG desde el anuncio del castigo a Messi (apartado del equipo durante dos semanas sin empleo y sueldo). El entrenador explicó "haber acatado" esa decisión de la dirección después de haber sido "informado al comienzo de la semana".



"Soy asalariado del club y he decidido no comentarla", precisó.



Para Galtier, "hay una gran brecha entre lo que se cuenta y lo que vivimos dentro, aunque está claro que la actualidad de esta semana ha sido la suspensión de Leo".



Criticó el tratamiento por parte de la prensa, que considera injusto, aunque concedió que el club "no vive un periodo agradable".



Sobre si el choque del 30 de abril en el partido de liga con el Lorient fue el último de Messi con la camiseta del PSG, el entrenador dijo que habrá que "ver con el propio Leo, que es el principal afectado".

El campeón del mundo con Argentina y siete veces Balón de Oro no podrá ni jugar ni entrenarse mientras dura la suspensión que le ha impuesto el club. Se perderá al menos los encuentros de liga ante el Troyes (el 7 de mayo) y el Ajaccio (el 13).