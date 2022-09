El 'Tren' Valencia salió en defensa de James y Falcao: "no podemos quitarles mérito"

Después de los partidos amistosos de esta fecha FIFA que disputó la selección Colombia, el exdelantero histórico Adolfo el 'Tren' Valencia, hizo un análisis del duelo más reciente ante México.

Lea también: Néstor Lorenzo y el fuerte regaño a los jugadores de la Selección que le cambió la cara al partido

En diálogo con RCN Mundo, el exjugador dijo que falta mucho trabajo y que estos meses serán clave para poder definir un plan de trabajo que ayude a mejorar el rendimiento del equipo, para estar pensando en lo que será el inicio de la próxima eliminatoria para el Mundial de 2026.

“La Selección no jugó bien el primer tiempo y vimos un equipo al que le hace falta prepararse. Ellos llevan mucho tiempo juntos, pero de igual manera la preparación es algo que es muy importante para una selección, ya llevan tiempo que no se reunían y entonces en esta semanita vimos cosas interesantes”, dijo el Tren.

Defendió además la idea integrar a los históricos del equipo nacional con los juveniles, quienes al final fueron los más destacados en estas fechas.

“Con estos partidos no podemos decir que hay jugadores que no están para la selección, al contrario, hay que tratar de apoyarlos. Por poner un ejemplo a James tenemos que esperar que comience a coger forma con el Olympiacos y eso es bueno porque si él no tiene lesiones y se prepara bien, lo podemos tener en la selección. Lo mismo pasa con Falcao, que lo están llevando, está jugando 20 o 30 minutos entonces y hay jugadores que hay que darles tiempo”, explicó.

“Los cambios fueron muy positivos y no lo voy a negar, porque hubo un poquito más de movilidad cuando entraron los pelados que están más jóvenes. El equipo cambió pero no podemos quitarle el mérito a lo que nos han dado los otros muchachos”, explicó Valencia