¿El último Cristiano vs Messi? Fecha para el partido amistoso que disputarían

La presentación oficial de Cristiano Ronaldo en Al Nassr de Arabia Saudita se llevó a cabo este martes 3 de enero. Pese a las críticas que recibió el portugués -las cuales fueron rechazadas por él mismo-, se fue lejos de Europa y aparentemente su retiro se efectuaría en suelo saudí.

Consecuentemente, una de las incógnitas en los aficionados al balompié corre por cuenta de la posibilidad de que los duelos Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi sean cosa del ayer y no haya una nueva edición. No obstante, se abrió la posibilidad de un último duelo entre el luso y el gaucho.

¿Cuándo volverá jugar Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi?

La Riyadh Season Cup sería la posibilidad para que Lionel Messi vuelva a toparse con Cristiano Ronaldo; pues este es un duelo de exhibición que si bien estaba pactado para 2022, se llevará a cabo el jueves 19 de enero de 2023.

El partido en mención aparece como parte de una contienda que ya estaba en los planes del París Saint Germain, y consiste en visitar Arabia Saudita para medirse con un equipo conformado por jugadores de Al Nassr y Al Hilal (rival histórico).

Por ende, muchos ya hablan de la posibilidad de ver por última vez un partido entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta que no habría impedimento alguno para que sean el principal atractivo del duelo.

Aun así, se habla de último partido debido a que ya no habría más duelos oficiales en el plano europeo, y si bien existe la opción de citar un duelo amistoso con sus respectivas selecciones, varios factores tendrían que ponerse en común para llevarse a cabalidad.

