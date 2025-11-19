El "Virus FIFA" ataca al Real Madrid, uno de los titulares se lesionó

Eder Militao encendió las alarmas en el Real Madrid después de retirarse lesionado del amistoso que Brasil disputó ante Túnez en Francia. El club blanco confirmó este miércoles que el defensor presenta una lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha, una dolencia que lo dejará fuera de competencia por, al menos, dos semanas.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha. Pendiente de evolución”, comunicó la institución en un parte médico publicado en su página oficial. La molestia se produjo durante la primera mitad del encuentro, obligando al central a abandonar el campo y generando preocupación tanto en la selección brasileña como en el club español.