El "Virus FIFA" ataca al Real Madrid, uno de los titulares se lesionó
El Real Madrid sufrió las consecuencias de la fecha FIFA con uno de sus defensores.
Eder Militao encendió las alarmas en el Real Madrid después de retirarse lesionado del amistoso que Brasil disputó ante Túnez en Francia. El club blanco confirmó este miércoles que el defensor presenta una lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha, una dolencia que lo dejará fuera de competencia por, al menos, dos semanas.
“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha. Pendiente de evolución”, comunicó la institución en un parte médico publicado en su página oficial. La molestia se produjo durante la primera mitad del encuentro, obligando al central a abandonar el campo y generando preocupación tanto en la selección brasileña como en el club español.
Los partidos que se perderá y el plan del Real Madrid
Con este diagnóstico, Militao se perderá un tramo importante en el calendario inmediato del Real Madrid. No estará disponible para la visita de este domingo al Elche, ni podrá viajar a Atenas para enfrentar a Olympiakos por la Champions League el miércoles 26. Tampoco llegará al duelo liguero ante Girona del día 30, compromisos clave en un mes de alta exigencia para el equipo dirigido por Xabi Alonso.
La meta del cuerpo técnico y médico es tener al brasileño de regreso para el partido del 3 de diciembre ante el Athletic Club en San Mamés. Sin embargo, los tiempos son ajustados y la recuperación será monitoreada día a día para evitar riesgos adicionales, considerando que Militao viene de superar en temporadas recientes lesiones graves que han reducido su continuidad.
ACÁ SE LESIONÓ ÉDER MILITAO: Real Madrid informó que el jugador sufrió una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha.pic.twitter.com/J7DRlmHik6— SportsCenter (@SC_ESPN) November 19, 2025
Un contratiempo en un momento clave
Esta nueva baja representa un golpe sensible para el Real Madrid, que había recuperado al defensor como pieza fundamental en la zaga. La rotación defensiva volverá a ponerse a prueba en un momento crítico de la temporada y con enfrentamientos decisivos tanto en Liga como en Champions. Mientras tanto, Militao iniciará su proceso de recuperación con la mirada puesta en volver lo antes posible sin comprometer su condición física
