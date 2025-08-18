Élan Ricardo llegó a Paranaense y no sería el último colombiano en arribar al club

Finalmente el colombiano Élan Ricardo se convirtió en nuevo jugador del Athletico Paranaense de la segunda divisón del fútbol brasileño después de un paso fugaz en el Besiktas de Turquía, club al cual llegó en febrero de este mismo año procedente de La Equidad.

Lea también: Nairo y otro gran escalador colombiano quedan fuera de la Vuelta a España; es oficial

En las redes sociales del equipo brasileño ya se confirmó la llegada del deportista de 21 años que juega de mediocampista y que tiene mucha ilusión por esta nueva posibilidad que llega después de su salida del fútbol colombiano. Paranaense confirma que Élan firmó un contrato a préstamo hasta junio de 2026.

El deportista, que llevará el número 77 en su camiseta, entregó sus primeras declaraciones como nuevo jugador y aseguró que trabajará mucho para tener el nivel que le permita al club un nuevo ascenso para la nueva temporada.

"En la pretemporada, en mi anterior club, me preparé muy bien. Estoy aquí dispuesto a trabajar, a trabajar duro, porque para jugar hay que trabajar. Y adaptarme al equipo lo más rápido posible", dijo el futbolista.

Lo más curioso es que Élan llega a integrar una lista larga de colombianos que están en este club y que con los cambios en las determinaciones de los extranjeros que pueden inscribir hasta 9 jugadores, se permitió la llegada masiva de los nuestros.

En la lista de colombianos en este club aparecen: Juan Felipe Aguirre, Stiven Mendoza, Kevin Velasco y Kevin Viveros, quien procedente de Atlético Nacional había sido el último confirmado para la competencia de este club.

Lea también: América confirmó las bajas de cara al partido de vuelta vs Fluminense

Ahora la lista no terminaría ahí ya que se habla de un sexto colombianos que llegaría al Paranaense y se trataría de Carlos Terán que milita actualmente en el Chicago Fire y actualmente se tienen conversaciones activas para lograr la llegada del jugador.

