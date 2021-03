Eliminatoria europea: tome nota y agéndese frente al TV hoy martes 30 de marzo

La tercera fecha de las Eliminatorias europeas se empieza a disputar desde este martes con varios partidos llamativos, entre los que destaca Luxemburgo vs Portugal, luego de la polémica vivida el fin de semana pasado por un gol anulado a Cristiano Ronaldo. Toda una controversia hubo por el tanto que no fue concedido a la super estrella lusitana en el encuentro frente a Serbia que terminó en empate 2-2.

"Todo lo que puedo decir es que pedí perdón al seleccionador, el señor Fernando Santos, y al equipo portugués por lo que sucedió", declaró el árbitro holandés Danny Makkelie de 38 años.

"Como equipo arbitral, siempre trabajamos mucho para tomas las buenas decisiones y cuando aparecemos en las portadas de esta manera, no nos satisface en absoluto", añadió en referencia a las críticas recibidas sobre todo en la prensa portuguesa.

Eliminatoria europea: canal que transmite los partidos de la tercera fecha

Si se encuentra en Sudamérica, los partidos de las Eliminatorias europeas al próximo mundial de Catar 2022 se pueden ver por la señal de Directv Sports, excepto Brasil. También lo puede hacer por internet en la aplicación Directv Go.

Eliminatoria europea: partidos y horarios para este martes 30 de marzo

11:00 am Azerbayan vs Serbia

11:00 am Chipre vs Eslovenia

1:45 pm Croacia vs Malta

1:45 pm Gibraltar vs Países Bajos

1:45 pm Luxemburgo vs Portugal

1:45 pm Gales vs República Checa

1:45 pm Montenegro vs Noruega

1:45 pm Eslovaquia vs Rusia

1:45 pm Bélgica vs Bielorrusia

1:45 pm Turquía vs Letonia