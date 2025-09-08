Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 18:41
Eliminatorias Conmebol: así se verán TODOS los partidos de la fecha 18
Este martes 18 de septiembre se terminará la competencia en la Eliminatoria de la Conmebol.
Este martes 9 de septiembre se cerrará el telón de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay se convirtieron en las seis selecciones del continente que disputarán el Mundial, mientras que Venezuela y Bolivia definirán al equipo que jugará el repechaje.
La fecha 18, la última del clasificatorio, tendrá como grandes atractivos los partidos que jugarán Venezuela contra Colombia en el estadio Monumental de Maturín y el que jugarán Bolivia frente a Brasil en El Alto.
Actualmente, Venezuela se estaría quedando con el boleto al nuevo repechaje intercontinental al registrar 18 unidades, mientras que Bolivia aspira a arrebatarle el lugar al ser octavo con 17 puntos.
Para confirmar la clasificación, el equipo venezolano deberá sumar frente a Colombia para conservar la ventaja, mientras que el seleccionado boliviano está obligado a derrotar a Brasil.
Así se verá toda la fecha 18 de la Eliminatoria
Toda la fecha 18 de la Eliminatoria Conmebol se jugará este martes 9 de septiembre. En horario unificado de las 6:30 de a tarde se jugarán los partidos entre Chile frente a Uruguay Bolivia contra Brasil, Venezuela ante Colombia y Perú con Paraguay.
El duelo entre Ecuador y Argentina, que se juagará desde las 6:00, será el único con horario diferente.
El Canal RCN tendrá en su señal principal el compromiso entre Venezuela y Colombia, mientras que los demás duelos se podrán VER EN VIVO por la aplicación oficial del canal RCN.
Venezuela Vs Colombia también contará con transmisión de La FM y Antena 2.
Fuente
Antena 2