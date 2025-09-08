Eliminatorias Conmebol: así se verán TODOS los partidos de la fecha 18

Este martes 9 de septiembre se cerrará el telón de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay se convirtieron en las seis selecciones del continente que disputarán el Mundial, mientras que Venezuela y Bolivia definirán al equipo que jugará el repechaje.

La fecha 18, la última del clasificatorio, tendrá como grandes atractivos los partidos que jugarán Venezuela contra Colombia en el estadio Monumental de Maturín y el que jugarán Bolivia frente a Brasil en El Alto.