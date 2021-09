Eliminatorias en América, Europa, África y Asia y Copa BetPlay: Partidos del jueves 2 de septiembre

Este jueves 2 de septiembre será un día lleno de actividad de fútbol mundial, a pesar del receso al que entraron las más importantes ligas del mundo por una nueva jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Y es que precisamente el clasificatorio entró en acción en América del Sur, Centroamérica, Europa, Asia y África. Adicionalmente, en Colombia se disputarán encuentros importantes que corresponden a la vuelta de los octavos de final en la Copa BetPlay.

Lea también: El día que Falcao le dio la victoria a Colombia sobre Bolivia en La Paz

Por otro lado, el Brasileirao tendrá el desarrollo de un partido pendiente.

Partidos programados para este jueves 2 de septiembre:

Eliminatorias sudamericanas:

Bolivia Vs. Colombia - 3:00 de la tarde

Ecuador Vs. Paraguay - 4:00 de la tarde

Venezuela Vs. Argentina - 7:00 de la noche

Perú Vs. Uruguay - 8:00 de la noche

Chile Vs. Brasil - 8:00 de la noche.

Eliminatorias en Europa:

Georgia Vs. Kosovo - 11:00 de la mañana

Liechtenstein Vs. Alemania - 1:45 de la tarde

República Checa Vs. Bielorrusia - 1:45 de la tarde

Andorra Vs. San Marino - 1:45 de la tarde

Polonia Vs. Albania - 1:45 de la tarde

Italia Vs. Bulgaria - 1:45 de la tarde

Lituania Vs. Irlanda del Norte - 1:45 de la tarde

Macedonia del Norte Vs. Armenia - 1:45 de la tarde

Estonia Vs. Bélgica - 1:45 de la tarde

Suecia Vs. España - 1:45 de la tarde

Islandia Vs. Rumania - 1:45 de la tarde

Hungría Vs. Inglaterra - 1:45 de la tarde

Le puede interesar: Santa Fe se acerca a la final de la Liga Femenina tras derrotar a Nacional

Eliminatorias Concacaf

Canadá Vs. Honduras - 7:05 de la noche

Panamá Vs. Costa Rica - 8:05 de la noche

México Vs. Jamaica - 9:00 de la noche

El Salvador Vs. Estados Unidos - 9:05 de la noche

Eliminatorias en África:

Kenia Vs. Uganda - 8:00 de la mañana

RD Congo Vs. Tanzania - 8:00 de la mañana

Niger Vs. Burkina Faso - 11:00 de la mañana

Namibia Vs. Congo - 11:00 de la mañana

Madagascar Vs. Benín - 11:00 de la mañana

Argelia Vs. Yibuti - 2:00 de la tarde

Marruecos Vs. Sudán - 2:00 de la tarde

Eliminatorias en Asia:

Japón Vs. Omán - 5:14 de la mañana

Corea del Sur Vs. Irak - 6:00 de la mañana

Irán Vs. Siria - 11:00 de la mañana

UAE Vs. Líbano - 11:45 de la mañana

Australia Vs. China - 1:00 de la tarde

Arabia Saudita Vs. Vietnam - 1:00 de la tarde

Copa BetPlay

Atlético Bucaramanga Vs. Santa Fe - 6:00 de la tarde

Patriotas Vs. Nacional - 6:00 de la tarde

Águilas Doradas Vs. Tolima - 6:00 de la tarde

Alianza Petrolera Vs. Pasto - 7:00 de la noche

Medellín Vs. Cali - 8:10 de la noche

Brasileirao

Fluminense Vs. Juventude - 5:00 de la tarde