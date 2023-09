Alemania recibe primer rechazo de un técnico de la Premier: "Está comprometido con su club"

Alemania recibió una nueva negativa de un entrenador. El conjunto europeo perdió uno de sus principales candidatos para suceder a Hansi Flick. La información fue confirmada por el agente del entrenador, que argumentó que tiene una obligación con su actual equipo.

Jürgen Klopp, actual técnico del Liverpool, no será el próximo seleccionador teutón, según proclamó su agente, Marc Kosicke.



Tras el despido de Hansi Flick, el nombre de Klopp es de los que ha salido a la palestra para posicionarse como próximo técnico de la selección teutona, pero Kosicke fue claro y negó que exista tal posibilidad.

"Jürgen tiene un contrato de larga duración con el Liverpool y no está disponible para el cargo de seleccionador", dijo el agente al medio alemán ARD Sportschau.



Klopp, que ha tenido que reconstruir buena parte del equipo este verano, tiene contrato con el Liverpool hasta verano de 2026. La pasada campaña fue de las más difíciles desde su llegada a Anfield, al no clasificarse para la Liga de Campeones y tener que disputar este curso la Europa League.



Pese a ello, el germano parece seguir comprometido con el club y no estará en la terna para suceder a Flick en el cargo.

Por ahora, el onceno teutón se alista para lo que será su siguiente partido en la fecha FIFA de octubre. Los bávaros se medirán ante Estados Unidos y México en sus siguientes compromisos.