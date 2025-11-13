Dónde VER EN VIVO Irlanda vs Portugal en la fecha 5 de la Eliminatoria europea

Cada vez falta menos para que inicie una nueva fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026, en donde la Selección de Portugal se volverá a convertir en protagonista en el marco de la fecha 18 al enfrentarse a Irlanda en el Estadio Aviva.

Portugal llega con un presente deportivo bastante bueno, siendo líder del Grupo F con 10 unidades y si haber perdido, hasta el momento, ningún partido.

Mientras que por el lado de la Selección de Irlanda las opciones de clasificar de manera directa al Mundial son mínimas, pero posibles, al ser tercero del grupo con 4 puntos.

Eliminatoria Europa EN VIVO: así se podrán ver Irlanda vs Portugal

En la quinta fecha de la Eliminatoria Europa se enfrentarán Irlanda vs Portugal a partir de las 14:45 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 16:45 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de este enfrentamiento se podrá ver a través de ESPN y Disney +. Además, también podrá seguir el respectivo partido a través de Antena 2