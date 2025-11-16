Increíble; Cristiano Ronaldo se enteró si jugará o no el Mundial del 2026

Impresionante goleada de Portugal para clasificar al Mundial 2026

El primer tanto, en el minuto 7, fue del defensa del Villareal Renato Veiga, quien remachó un despeje del guardameta armenio después de un disparo de Bruno Fernandes. El gol, que fue revisado por un posible fuera de juego finalmente descartado, supuso el estreno como artillero de Veiga con la selección portuguesa.



El cuadro local no tuvo mucha tregua, pues en la primera aproximación de Armenia, Spertsyan selló el gol del empate (m.18) tras un fallo de la defensa, que no llegó a tiempo de frenar la jugada dejando a Costa sin muchas opciones.



La paridad en el marcador se rompió rápido. El conjunto local, luciendo su segunda equipación negra, golpeó con autoridad y firmó dos tantos casi consecutivos, primero con gol del atacante Gonçalo Ramos, quien interceptó la pelota y adelantó a su equipo en el marcador (2-1) en el minuto 28.



Cuando se estaba reacomodando el equipo armenio, otra jugada muy rápida tras un robo a la defensa armenia acabó con el primer tanto de la jornada firmado por Neves (m.30), al que seguirían otros dos.



Ya con un par de goles de ventaja el conjunto luso pareció respirar y empezó a demostrar en el campo su mejor fútbol. El centrocampista del PSG volvió a anotar, en el 41, en lo que acabaría siendo el segundo 'hat trick' de la jornada para los lusos.