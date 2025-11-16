Actualizado:
Dom, 16/11/2025 - 13:25
Italia vs. Noruega EN VIVO: Eliminatorias europeas ¿dónde ver? HOY 16 de noviembre
El equipo de Erling Haaland visita a los 4 veces campeones del mundo.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Italia vs. Noruega
El partido correspondiente a la décima y última fecha de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026, se llevará a cabo este domingo 16 de noviembre a partir de las 2:45 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia, países del centro y Suramérica por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.
Lea también: Increíble; Cristiano Ronaldo se enteró si jugará o no el Mundial del 2026
En México se podrá disfrutar del compromiso a través de la señal de Sky Sports, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, ViX o Fox Sports.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 14:45 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:45 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 16:45 horas
ET Estados Unidos: 14:45 horas
PT Estados Unidos: 11:45 horas.
Fuente
Antena 2