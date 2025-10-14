Portugal vs Hungría EN VIVO, 14 de octubre: hora y canal para ver Eliminatorias Europeas

Nueva fecha de las Eliminatorias de Europa para sellar la clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Portugal y Hungría se ven las caras en el Estadio José Alvalade de Lisboa con la necesidad de sumar tres puntos para cumplir con las responsabilidades de clasificar a la Copa del Mundo.

La selección de Portugal espera dar el golpe en condición de local para sellar la clasificación al Mundial. Los lusos, con Cristiano Ronaldo quieren sacar una victoria después de ir con puntaje perfecto gracias a tres victorias conseguidas frente a Armenia, Hungría e Irlanda.

Hungría, por su parte, quiere dar la sorpresa en el vibrante duelo de las clasificatorias de Europa. Además, el triunfo pondría a los húngaros como segundos a solo dos puntos de Portugal.

Un vibrante duelo con la necesidad de empezar a definir el clasificado para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. De hecho, Portugal podría dar un paso más grande con su respectiva clasificación para el Mundial.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE PORTUGAL VS HUNGRÍA ESTE MARTES 14 DE OCTUBRE POR LAS ELIMINATORIAS DE EUROPA

El partido entre Portugal vs Hungría podría marcar la clasificación de los lusos para el Mundial del 2026, o bien, apretar el grupo si la visita se queda con los tres puntos en un vibrante juego en el Estadio José Alvalade de Lisboa. El juego de las Eliminatorias de Europa se jugará a partir de la 1:45 de la tarde en hora de Colombia y podrá verse por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE PORTUGAL VS HUNGRÍA

Colombia, Ecuador y Perú: 1:45 P.M.

México: 12:45 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 P.M.