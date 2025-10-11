Portugal vs Irlanda EN VIVO, 11 de octubre: hora y canal para ver Eliminatorias Europeas

Nueva fecha de las Eliminatorias Europeas con la necesidad de empezar a definir los clasificados del ‘Viejo Continente’ para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El Grupo F espera dar de qué hablar con Portugal que no puede ceder puntos ante un rival directo como Irlanda.

Vea también: América le madruga al 2026: la prioridad en el mercado de fichajes

Portugal tomó el liderato del Grupo F con seis unidades y una victoria significaría ascender más en la tabla sacando una amplia diferencia a la espera de lo que pase entre Hungría y Armenia que se enfrentan a primera hora. Junto con Cristiano Ronaldo que buscará aumentar su cuota goleadora y acercarse cada vez más a los 1000, los lusos quieren dar el golpe ante Irlanda.

Por su parte, Irlanda está en la última casilla con solo una unidad producto de un único empate que los deja en una situación muy incómoda en el fondo de la tabla. Si los irlandeses caen en esta fecha, será mucho más difícil que sellen una posible clasificación para el Mundial de 2026.

Cristiano Ronaldo será el referente en este partido y la principal amenaza para Irlanda. Con más de 930 goles en su carrera deportiva, el jugador del Al Nassr tiene hambre de gol de cara a sumar más anotaciones para acercarse al tan ansiado gol número 1000 como profesional.

Le puede interesar: Nacional tendría listo sus primeros dos fichajes para la Liga BetPlay 2026

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER PORTUGAL VS IRLANDA POR LAS ELIMINATORIAS EUROPEAS ESTE SÁBADO 11 DE OCTUBRE

Este partido entre Portugal e Irlanda, que se disputará en el Estadio José Alvalade de Lisboa por el Grupo F de las Eliminatorias Europeas. El juego se podrá ver a partir de la 1:45 en hora de Colombia y podrá verse por Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO PORTUGAL VS IRLANDA

Colombia, Ecuador y Perú: 1:45 P.M.

México: 12:45 P.M.

Lea también: Colombia vs México sufre contratiempo: anuncian cambio de horario

Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 P.M.