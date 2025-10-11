Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 16:44
[Video] No se le dio a Cristiano, al portugués le atajaron el penal
El portugués malogró una pena máxima en el partido de eliminatorias.
Portugal logró una victoria dramática por 1-0 frente a la República de Irlanda gracias a un cabezazo decisivo de Rúben Neves en el minuto 91, que selló su racha perfecta en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Aunque el rival resistió con orden y evitó que el marcador se moviera hasta el final, Portugal fue dominante en la posesión y generó múltiples ocasiones de peligro, incluso fallando un penalti con Cristiano Ronaldo.
El bicho falló penal
Cristiano Ronaldo tuvo una de las jugadas más comentadas del partido cuando falló un penalti que pudo cambiar el rumbo del encuentro. El capitán portugués ejecutó con potencia, pero el arquero Caoimhín Kelleher adivinó su intención y detuvo el disparo con una gran estirada hacia su derecha.
A pesar del fallo, Ronaldo no bajó los brazos y siguió liderando el ataque luso, generando varias oportunidades en busca del gol. Su error desde los once metros no empañó el dominio de Portugal ni su influencia en el juego, demostrando una vez más su carácter competitivo y su determinación por guiar al equipo hasta el final.
¡¡¡ATAJADÓN CON EL PIE!!! Kelleher, arquero de Irlanda, le tapó el penal a CR7 en las Eliminatorias europeas.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025
📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TF22WOspPj
Portugal cada vez más cerca del Mundial
Con la victoria de hoy, Portugal sigue firme en su camino hacia el Mundial de 2026, manteniendo una campaña casi perfecta en las eliminatorias. El equipo de Roberto Martínez ha mostrado solidez, experiencia y una mezcla equilibrada entre figuras consagradas como Cristiano Ronaldo y jóvenes talentos que aportan frescura al juego.
Con su clasificación prácticamente asegurada, Portugal se perfila como uno de los grandes candidatos de Europa para brillar en la próxima cita mundialista. Su estilo de juego ordenado, su poder ofensivo y la profundidad de su plantel lo convierten en una selección capaz de competir de tú a tú con las potencias del fútbol internacional.
