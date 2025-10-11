[Video] No se le dio a Cristiano, al portugués le atajaron el penal

Portugal logró una victoria dramática por 1-0 frente a la República de Irlanda gracias a un cabezazo decisivo de Rúben Neves en el minuto 91, que selló su racha perfecta en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Aunque el rival resistió con orden y evitó que el marcador se moviera hasta el final, Portugal fue dominante en la posesión y generó múltiples ocasiones de peligro, incluso fallando un penalti con Cristiano Ronaldo.