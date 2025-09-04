Cargando contenido

Eliminatorias: TABLA de posiciones EN VIVO 4 de septiembre; fecha 17
Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 18:49

Eliminatorias: TABLA de posiciones EN VIVO HOY 4 de septiembre; fecha 17

La penúltima fecha de las Eliminatorias puede definir los siete equipos clasificados para la Copa del Mundo 2026.

Se vive este jueves 4 de septiembre la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas con rumbo al Mundial 2026.

Esta será una jornada decisiva para algunas selecciones que buscan o asegurar un cupo al Mundial o seguir teniendo opciones matemáticamente para las siguientes fechas.

Partidos de la fecha 17:

  • Colombia vs Bolivia: 0-0
  • Argentina vs Venezuela: 0-0
  • Paraguay vs Ecuador: 0-0
  • Uruguay vs Perú: 1-0
  • Brasil vs Chile: 0-0
EN VIVO ⚽ | Colombia vs. Bolivia - Eliminatorias 2025

TABLA DE POSICIONES EN VIVO

1. Argentina, 35 puntos

2. Uruguay, 27

3. Ecuador, 25

4. Brasil, 25

5. Paraguay, 24

6. Colombia, 22

7. Venezuela, 18

8. Bolivia, 17

9. Perú, 12

10. Chile, 10

Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas

Tabla de Posiciones

Transmisión en vivo

