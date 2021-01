15 partidos oficiales en 2021: el difícil calendario de Reinaldo Rueda con Colombia

Luego de un año 2020 de poco fútbol por cuenta de las diferentes medidas de restricción en Sudamérica para frenar la pandemia del coronavirus, el 2021 promete mucha actividad a pesar de la presencia masiva del virus. Además, en la Selección Colombia será un año especial por la llegada de Reinaldo Rueda en un momento crítico del equipo tras la salida de Carlos Queiroz.

Reinaldo Rueda ya fue confirmado este jueves por la Federación, el martes entregará rueda de prensa y a la postre se fijará su calendario de trabajo; sin embargo, el timonel ya conoce su cronograma de partidos para 2021 con muchos duelos oficiales y sin espacio para partidos amistosos. Mínimo serán 15 partidos entre Eliminatorias y Copa América.

Partidos de Colombia en las Eliminatorias 2021: se jugarán 10 fechas y por ahora Colombia sigue siendo local en Barranquilla. Rueda asume en la fecha 5 con el equipo en la séptima casilla y 4 puntos.

Eliminatorias:

25 de marzo: Colombia vs. Brasil

30 de marzo: Paraguay vs. Colombia

3 de junio: Perú vs. Colombia

8 de junio: Colombia vs. Argentina

2 de septiembre: Bolivia vs. Colombia

7 de septiembre: Colombia vs Chile

7 de octubre: Uruguay vs. Colombia

12 de octubre: Colombia vs. Ecuador

11 de noviembre: Brasil vs Colombia

16 de noviembre: Colombia vs Paraguay

La Eliminatoria consta de 18 fechas y termina en 2022. El Mundial se disputa en Catar entre noviembre y diciembre.

Copa América 2021:



Colombia integra el grupo A, pasan cuatro equipos de seis a los cuartos de final y está pactada para junio, pero podría aplazarse para diciembre o en definitiva cancelarse.



12 de junio: Colombia vs. Ecuador (Bogotá)

16 de junio: Colombia vs. Venezuela (Medellín)

20 de junio: Colombia vs. Perú (Cali)

24 de junio: Colombia vs. Brasil (Barranquilla)

28 de junio: Colombia vs. Qatar (Barranquilla)