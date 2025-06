La fecha 16 de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial llegó a su fin y en el desarrollo de la jornada la Selección Colombia fue una de las protagonistas, ya que logró rescatar un importante empate en condición de local frente a la vigente campeona del mundo, la Selección Argentina.

Colombia, sin duda alguna, no llegaba como favorito para disputar este nuevo compromiso ante la 'albiceleste' porque su puesto en zona de clasificación corre peligro y se podría llegar a quedar sin participar en una nueva cita mundialista, en especial después del empate ante Perú en Barranquilla. Sin embargo, el equipo de Lorenzo sorprendió y con un gol tempranero de Luis Díaz logró irse arriba en el marcador, aunque justo en los últimos minutos dejó escapar el triunfo tras la anotación de Thiago Almada.

Le puede interesar: [Video] A Mane Díaz casi le da algo: así celebró gol de Lucho vs Argentina

Las ganas no le alcanzaron a Colombia para vencer a Argentina

La 'tricolor' logró algo que no se veía desde hace varias eliminatorias y es completar un total de seis partidos en los que no ha conocido la victoria, lo que empieza a retrasar y preocupar cada vez más la clasificación de manera directa. Por el momento mantiene el último lugar de clasificación directa con 22 unidades, la sexta casilla, pero esto no quiere decir que estén haciendo bien las cosas los jugadores y cuerpo técnico del equipo encabezado por Néstor Lorenzo.

Frente a Argentina volvi, los fanáticos volvieron a salir decepcionados de la casa barranquillera y los jugadores con una deplorable clasificación tras su desempeño en el partido, a excepción de Kevin Mier, quien a pesar de haber disputado su primer partido con la Selección Colombia de mayores, demostró seguridad y mantuvo el arco 'tricolor' en cero.