A Colombia le queda grande Venezuela: así va el historial en Eliminatorias

Contadas horas quedan para que ruede el balón en el Estadio Monumental de Maturín para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas. Colombia deberá dar el golpe a una Venezuela que está invicta en su casa durante este ciclo de clasificación al Mundial. Mientras que los dirigidos por Néstor Lorenzo ya tienen el boleto en la Copa del Mundo, los de Fernando Batista buscarán el repechaje.

Vea también: ¿Qué necesita Colombia para ser cabeza de grupo en el mundial?

Sin duda alguna, Venezuela se juega sus cartas en 90 minutos para acercarse a su primer Mundial en su historia. Los venezolanos nunca habían estado tan cerca, gracias a la ampliación de cupos en estas Eliminatorias. Podrían sellar la clasificación por medio de la repesca, pero dependen también de lo que pueda hacer Bolivia ante Brasil en el Estadio Municipal El Alto.

Con una Venezuela más necesitada que su rival, parten con la ventaja de estar invictas en condición de local, además de un amplio historial a su favor. Pese a que solo suman dos victorias, Colombia también solo ha ganado en dos ocasiones y ha habido más empates que cualquier otra cosa.

ASÍ VA EL HISTORIAL DE VENEZUELA VS COLOMBIA EN TERRITORIO VENEZOLANO

Colombia no la ha tenido para nada fácil ir a Venezuela a enfrentar a la ‘Vinotinto’. En Eliminatorias se han visto en nueve ocasiones con dos victorias para cada uno y cinco empates. Esos son los resultados que han dejado en los choques en suelo venezolano en las clasificatorias.

Le puede interesar: DT Venezuela no se confía en Colombia: "No nos van a regalar nada"

Además, Venezuela se juega todo en estos 90 minutos para seguir soñando con las posibilidades de sellar su paso a la repesca y dar un golpe histórico en caso de que logre clasificar por primera vez al Mundial. En ese sentido, estos son los resultados entre venezolanos y colombianos en el campo de la ‘Vinotinto’:

2022: Venezuela 0-1 Colombia

2017: Venezuela 0-0 Colombia

2013: Venezuela 1-0 Colombia

2009: Venezuela 2-0 Colombia

2005: Venezuela 0-0 Colombia

2001: Venezuela 2-2 Colombia

1996: Venezuela 0-2 Colombia

1985: Venezuela 2-2 Colombia

1969: Venezuela 1-1 Colombia

HISTORIAL GENERAL DE COLOMBIA VS VENEZUELA POR ELIMINATORIAS

Colombia se ha enfrentado con Venezuela en 46 oportunidades, 23 victorias cafeteras, 16 empates y siete victorias venezolanas en todas las competencias. En cuanto a las Eliminatorias, se han visto las caras en 19 oportunidades, 10 victorias colombianas, seis paridades y tres derrotas colombianas.

Para Colombia será necesario revalidar su superioridad, pero deberá hacerlo en un territorio hostil en donde se encontrará con una selección con urgencias del repechaje. Además, en un campo en donde no ha tenido esa gran suerte por apenas dos victorias y cinco empates.

Lea también: Lorenzo se la juega: así sería la nómina titular de Colombia ante Venezuela

Con eso en mente y con todo abierto, dado que ha habido mucha igualdad, estos han sido los resultados en Eliminatorias mundialistas entre Colombia y Venezuela:

2023-2025 Colombia – Venezuela 1:0

2020-2022 Venezuela – Colombia 0:1

2020-2022 Colombia – Venezuela 3:0

2015-2017 Venezuela – Colombia 0:0

2015-2017 Colombia – Venezuela 2:0

2011-2013 Venezuela – Colombia 1:0

2011-2013 Colombia – Venezuela 1:1

2008/2009 Venezuela – Colombia 2:0

2008/2009 Colombia – Venezuela 1:0

2004/2005 Venezuela – Colombia 0:0

2004/2005 Colombia – Venezuela 0:1

2000/2001 Venezuela – Colombia 2:2

2000/2001 Colombia – Venezuela 3:0

1996/1997 Colombia – Venezuela 1:0

1996/1997 Venezuela – Colombia 0:2

1985 Colombia – Venezuela 2:0

1985 Venezuela – Colombia 2:2

1969 Venezuela – Colombia 1:1

1969 Colombia – Venezuela 3:0