¿A cuántos Mundiales ha clasificado la Selección Colombia?

Por fin acabó la espera para que la Selección Colombia definiera su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026. El boleto estuvo en incertidumbre cuando había podido resolverse de manera anticipada por la buena primera vuelta cafetera, pero en la segunda parte de las Eliminatorias, se fue complicando.

Las fechas 17 y 18 eran definitivas para la Selección Colombia. Varios escenarios en su partido ante Bolivia podían darles la ansiada clasificación a los dirigidos por Néstor Lorenzo. Sin embargo, con mucha tranquilidad y al ritmo de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero que asistió y marcó el tercer tanto, se dio ese boleto al Mundial.

Colombia no iba a un Mundial desde la edición de Rusia 2018. Con esta clasificación le puso fin a una sequía de siete años de espera para poder celebrar nuevamente su participación en un certamen mundialista. Esta será la séptima ocasión en la que la Selección Colombia actúe en una cita orbital.

DE LA PRIMERA A LA SÉPTIMA

Pues, la primera ocasión en la que la Selección Colombia logró decir presente en un Mundial fue en 1962. En esa edición, Chile fue la sede de la cita orbital y lo hizo por medio de las Eliminatorias en una serie ante Perú que sacaron adelante con un marcador global de 2-1.

En aquella participación, Colombia compartió grupo con la Unión Soviética, Yugoslavia y Uruguay. Los cafeteros quedaron últimos con una unidad igualando contra los soviéticos con un histórico gol olímpico de Marco Coll.

El segundo Mundial tuvo que esperar 28 años para Colombia. Una sequía larga, pero que se confirmó su entrada después de quedar primera en la Eliminatoria CONMEBOL con un grupo en el cual enfrentó a Paraguay y Ecuador. Volvieron a verse las caras con Yugoslavia, Alemania Federal y Emiratos Árabes.

Ese certamen fue histórico clasificando a octavos perdiendo ante Camerún de manera agónica en el tiempo extra. Cuatro años más tarde atendió a su tercer Mundial por unas Eliminatorias de ensueño superando 5-0 a Argentina en el Más Monumental de Buenos Aires. Sin embargo, cayó eliminada última en su grupo midiéndose contra Rumania, Suiza y Estados Unidos. Fue una edición recordada por el gol en contra de Andrés Escobar que lamentablemente le costó su vida de regreso a Medellín.

Otra vez cuatro años más tarde, Colombia selló su entrada al de Francia 1998 clasificando como tercera en las Eliminatorias Sudamericanas. Ahí afrontó una nueva Copa del Mundo ante Rumania, Inglaterra y Túnez.

Su mejor participación se dio 16 años después en 2014. Su quinto Mundial recordado por una Eliminatoria de ensueño clasificando como segunda detrás de Argentina. Enfrentaron a Grecia, Costa de Marfil y Japón. Fueron líderes de la zona y dejaron a Uruguay en octavos de final. Por primera vez, disputaron los cuartos de final que perdieron contra la anfitriona Brasil.

Luego en Rusia 2018, jugaron su sexta edición mundialista. Tuvieron que lidiar ante Japón, Senegal y Polonia, un grupo similar al de Brasil 2014. Nuevamente fueron líderes, pero en octavos de final cayeron frente a Inglaterra en penales. Ocho años después, sellaron la séptima participación a la espera de definir el sorteo y sus respectivos rivales en el certamen mundialista.