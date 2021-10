"A Duván Zapata le pesa la camiseta de la Selección": sin filtro contra el delantero de Atalanta

Duván Zapata sigue siendo objeto de debate en la Selección Colombia frente a su desempeño con el cuadro ‘cafetero’, teniendo en cuenta su nivel con el Atalanta de Bérgamo.

El jugador es hombre fundamental para el conjunto italiano, pero le cuesta tener la misma efectividad en el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda.

El nombre del jugador vallecaucano es objeto de controversia y por ello se asegura, incluso, que al le “pesa” la camiseta de la Selección Colombia.

Así por lo menos lo ve Daniel Angulo, panelista de ESPN, quien considera que a un jugador como James Rodríguez le sucede lo contrario.

“Por algo Carlos Queiroz quería hacer microciclos y demás, para que cuando lleguen a la verdadera cita no les pese la camiseta. A Duván Zapata le ha pesado la camiseta de la Selección Colombia”, dijo en uno de los programas de ESPN.

Al mismo tiempo, Angulo tuvo un debate con Andrea Guerrero alrededor del nombre de Falcao García, a quien también le costó en los últimos partidos de la Selección Colombia.

“Y me extraña Andrea, cuando usted siempre ha puesto por encima a Falcao y nos dice: ‘pero es que vean la historia, nadie ha hecho los goles que ha hecho Falcao’... entonces seamos consecuentes con eso”.

Guerrero, del mismo modo respondió al tocar el tema Falcao, diciendo que “él tiene el presente necesario para estar en la Selección Colombia. Acá no me vengan que ‘es que hay que llevarlo...’. Falcao no es animador de nadie, él no es ‘coach’ de nadie, no. Él está por merecimiento”, destacó la periodista.