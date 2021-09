“A James hay que mimarlo”: pedido de Teófilo e indirectas a Reinaldo Rueda

El tema de James Rodríguez, Reinaldo Rueda y la Selección Colombia ha tenido algunas declaraciones de diferentes allegados al mundo de la ‘tricolor’. Unos han estado de acuerdo con la no convocatoria de James como otros piden a gritos que el zurdo vuelva a ser tenido en cuenta para los próximos partidos del mes de octubre donde se volverá a jugar la triple fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022.

En esta oportunidad, el delantero del Deportivo Cali, Teófilo Gutiérrez volvió a meter las manos por James. En una conversación que tuvo con Jorge Abello, Iván Marín y Yamid Amat Jr. el nacido en La Chinita le envió una indirecta a Reinaldo Rueda para que tenga en cuenta a Rodríguez.

"Hay que acercarlo, hay que invitarlo al país, abrazarlo. Él siente amor por la camiseta, es uno de los que tiene que llevar la bandera, son muchos, pero él es uno. Fue goleador del Mundial, pero ahora lo estamos alejando y tenemos que acercarlo, es de nosotros, ¿por qué lo alejamos? Él es un actor más de esta película de la Selección, todos somos la selección y lo estamos alejando", fueron las palabras de Teo.

Asimismo, el barranquillero señaló que cuando James juega con la selección “se entrega al máximo”, pero cuando está en la cancha se “crítica”: “No podemos alejarlo, cuando no está lo extrañamos De pronto no está bien. Tenemos que mimarlo, lo hacen los argentinos y los brasileños con los de ellos y nosotros no. Lo necesitamos para la Eliminatoria y para el Mundial", que se jugará en la temporada del 2022.

Por otra parte, Teo recordó que “James es distinto y ellos en algún momento hacen otra cosa, un tiro libre, un penalti”, pues así lo “demostró en el Mundial, rodeado por nosotros, jugábamos como equipo, él lo entendió. Ahí nadie era más que nadie, nos decíamos las cosas con personalidad, nada de egos, todos en su camino, nadie veía si jugabas donde fuera, todos éramos iguales, tenemos que hacerlo nuevamente, ahora no estamos disfrutando, lo digo como un hincha, con respeto".

Finalmente, el exjugador de la Selección Colombia le recordó al estratega Rueda que la ‘tricolor’ “necesita los buenos jugadores, tenemos que llamarlo y decirle las cosas como son. Él tiene que ser fuerte, a él nunca le regaló nada, todo se lo ganó, nadie se puede meter en su vida privada. En una selección tiene que rendir, él lo sabe. Hay que construir esa selección de armonía y felicidad, tenemos que invitar a la gente a que se ponga la camiseta, ese tiene que ser el mensaje para lo que viene".