A qué hora inicia Ecuador vs Venezuela y cómo verlo online GRATIS

Con la ausencia de sus goleadores Enner Valencia y Michael Estrada, Ecuador juega con Venezuela este jueves en Quito, por la decimotercera fecha del premundial sudamericano, con el firme propósito de mantenerse en zona de clasificación por esfuerzo propio.

ECUADOR VS VENEZUELA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Ecuador, el compromiso Ecuador vs Venezuela se puede ver en Canal del Futbol. En Venezuela también lo puede apreciar por TLT Venezuela; en Estados Unidos es transmitido por Foxsports.com, FOX Deportes, Fubo Sports Network, FOX Sports App. Este encuentro entre ecuatorianos y venezolanos se puede ver en México a través de Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

Ecuador: 4:00 pm

Venezuela: 5:00 pm

Estados Unidos: 7:00 pm (este), 4:00 pm (pacífico)

México: 6:00 pm

España: 12:00 am (viernes 10 de septiembre)

La tricolor, a la que la vinotinto le dio un trago amargo hace un mes al vencer por 2-1 en Caracas, se mantiene tercera con 17 puntos y la ayuda de resultados ajenos. Le pisan los talones Colombia y Uruguay, ambos con 16 unidades.

El partido, programado para las 4:00 pm en el estadio Rodrigo Paz, será "la sexta final", estimó el timonel del combinado ecuatoriano, Gustavo Alfaro.

Un revés ante el elenco llanero, contra el cual en la ida lucía como absoluto favorito, complicaría las aspiraciones de Ecuador, que aparece alejado del líder Brasil (31 puntos) y el escolta Argentina (25).

Venezuela, dirigido por el DT Leonardo González, anda sepultado desde el arranque de las eliminatorias y ahora con 7 unidades está virtualmente eliminado.

"Será un juego dificilísimo y hay que sacarlo adelante", dijo el arquero y capitán ecuatoriano Alexander Domínguez.

La tropa local, al mando del argentino Alfaro, planea lograr su quinta victoria en su fortín, en el que ya registra un empate y una derrota.

- Ausencias -

Los venezolanos, que desde el domingo llegaron en grupos a suelo quiteño, apenas pudieron entrenarse completos el martes en el viejo estadio Olímpico Atahualpa.

La vinotinto afrontará la falta de dos referentes: el volante Yeferson Soteldo, por molestias físicas, y el delantero Salomón Rondón, el mayor goleador que se autoexcluyó el lunes manifestando que "no me encuentro en plenitud de forma".

Para Alfaro, Venezuela saldrá "a tratar de achicar los espacios hacia atrás, a salir rápido, a poner jugadores con buena técnica por las bandas".

Aseguró que el rival "se siente más cómodo reagrupándose y saliendo de contragolpe".

Ecuador sufre a su vez cinco ausencias.

El flanco izquierdo tiene doble baja con Pervis Estupiñán y su habitual alterno Diego Palacios, ambos por suspensión y que están convocados para el próximo partido, contra Chile el martes venidero en Santiago. Cristian Cruz figura como la principal opción.

Frente a la roja "va a ser un partido muy caliente, con muchas cosas en juego", adelantó Alfaro.

- Sin delanteros netos -

Por acumulación de amarillas, igual se perderán este cotejo el creativo Ángel Mena y el ariete Michael Estrada, máximo artillero de la tricolor en la carrera a Catar-2022 con cinco dianas. Los dos jugadores también forman parte de la plantilla.

Enner 'Supermán' Valencia, del turco Fenerbahce y el máximo goleador histórico de Ecuador con 34 unidades, sufrió una lesión que le mantendrá fuera de las canchas por lo que queda del año. Bryan 'Cuco' Angulo (Cruz Azul, México) o Jordy Caicedo (CSKA Sofía, Bulgaría) será el titular.

Al no contar con los delanteros habituales "buscamos elementos que pisen el área y que se transformen en definidores cuando tengamos las transiciones", afirmó Alfaro.

El cotejo será arbitrado por los uruguayos Christian Ferreyra (central), Martín Soppi y Andrés Nievas.