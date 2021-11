A qué hora inicia Paraguay vs Chile y cómo verlo online GRATIS

Como una final el jueves se enfrentan Paraguay y Chile en las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 en una lucha desesperada por la clasificación al Mundial.

PARAGUAY VS CHILE : HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Paraguay, el compromiso Paraguay vs Chile se puede ver en Tigo Sports Paraguay. En Chile también lo puede apreciar por Estadio TNT Sports, TNT Sports 2, TNT Sports HD, Chilevision; en Estados Unidos es transmitido por Fubo Sports Network. Este encuentro entre paraguayos y chilenos se puede ver en México a través de Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

Paraguay: 8:00 pm

Chile: 8:00 pm

Estados Unidos: 7:00 pm (este), 4:00 pm (pacífico)

México: 6:00 pm

España: 12:00 am (viernes 12 noviembre)

El Ministerio de Salud autorizó aforo completo para permitir la entrada total de 43.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción.

Paraguay, en octava posición (12 puntos) y Chile en sexta ubicación (13), ambos fuera de la zona de clasificación, se enfrentaron hace un mes en el partido de ida, con victoria de "La Roja" en Santiago por 2 a 0.

Dirigido desde el 23 de octubre por el argentino Guillermo Barros Schelotto tras la destitución de su compatriota Eduardo Berizzo, Paraguay necesita perentoriamente el triunfo para recuperar sus esperanzas.

- "Cambiaría mis copas por un Mundial..." -

"No nos queremos perder el Mundial (de Catar)", dijo el central y capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez.

"Cambiaría todas mis Copas ganadas (con el Palmeiras ex campeón de la Libertadores) por ir al Mundial", subrayó el defensa al graficar el deseo de su equipo de revertir la mala racha en la clasificatoria sudamericana.

Paraguay no clasificó al Mundial de Rusia-2018.

El nuevo timonel Barros Schelotto, si bien elogió las figuras que trae Chile para el choque del jueves, anticipó que Paraguay entrará al terreno de juego para ganar. "Tenemos solo seis partidos para definir nuestro futuro", resaltó.

"Veo a mis jugadores fuertes, con buena actitud, receptivos y con ganas de tomarse la revancha", comentó 'el Mellizo'.

En el campamento chileno, el técnico uruguayo Martín Lasarte, no contará con Erick Pulgar, autor de un doblete en el triunfo ante Venezuela por la fecha 12 (3-0), quien está sancionado por acumulación de amonestaciones.

Otro ausente será el volante central Charles Aranguiz, con lesión en el tendón muscular de la pantorrilla derecha.

"Lamentablemente no hay dos jugadores iguales. Vamos a buscar a los que pueden absorber estas dos importantes ausencias", observó el orientador.

Lasarte tampoco podrá contar con el experimentado lateral Mauricio Isla, del Flamengo, que fue dado de baja este miércoles tras darse a conocer que es contacto estrecho de un caso de coronavirus.

"Encontrándose asintomático, con su programa de vacunación completo y con PCR (hisopado) negativo, de acuerdo a las normas sanitarias del país, procedió a realizar un período de aislamiento de 7 días desde el día de contacto, en un recinto distinto al de nuestra delegación bajo la supervisión médica adecuada", indicaron desde la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

En contrapartida, tendrá a disposición al lateral izquierdo Eugenio Mena y al atacante del Atletico Mineiro Eduardo Vargas quienes no estuvieron en la anterior convocatoria por lesión.

- Como una final -

Lasarte admitió en conferencia de prensa que el partido con Paraguay será como una final.

"Un error, un acierto, una desconcentración nos pueden llevar a un triunfo o una derrota", advirtió.

El partido se disputará bajo las órdenes del árbitro argentino Patricio Loustau, secundado en las líneas por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky y Maximiliano Del Yeso.