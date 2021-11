A qué hora inicia Perú vs Bolivia y cómo verlo online GRATIS

Las selecciones de Perú y Bolivia protagonizan este jueves un duelo agónico, con tres puntos en juego vitales para ambos combinados en sus aspiraciones por mantenerse en el tren del Mundial y no separarse de manera irreversible de los cupos para Qatar 2022.

PERÚ VS BOLIVIA : HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Perú, el compromiso Perú vs Bolivia se puede ver en Movistar Play, Movistar Deportes Peru. En Bolivia también lo puede apreciar por Tigo Sports Bolivia; en Estados Unidos es transmitido por Fubo Sports Network, Fox Soccer Plus. Este encuentro entre peruanos y bolivianos se puede ver en México a través de Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: 9:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Estados Unidos: 10:00 pm (este), 7:00 pm (pacífico)

México: 9:00 pm

España: 3:00 am (viernes 12 noviembre)



El partido tiene sabor a revancha para Perú, pues todavía está muy fresca la dolorosa derrota sufrida hace apenas un mes en La Paz por 1-0, en un encuentro que Bolivia ganó con un gol de Ramiro Vaca en la recta final del partido cuando jugaba con un hombre menos por la expulsión de Henry Vaca.



Las dos selecciones saltarán a la cancha del Estadio Nacional de Lima con la mente puesta en acercarse lo máximo posible a la quinta plaza que da a acceso a la repesca para el Mundial y que actualmente ocupa Uruguay, con 16 puntos.



Mientras los peruanos acumulan dos derrotas consecutivas en las eliminatorias y marchan en la penúltima posición con 11 puntos, los bolivianos atraviesan su mejor momento en la fase clasificatoria al haber encadenado dos triunfos consecutivos que le han aupado hasta la séptima plaza, con 12 puntos.



Desde la Copa América de 1997, la Verde no ganaba dos compromisos consecutivos de competición oficial, una inyección de moral que se vio refrendada con el triunfo por 0-1 ante El Salvador en un amistoso disputado a inicios de noviembre.



En el bando local, la presión es fuerte al verse con el agua al cuello en su objetivo de repetir presencia mundialista tras la histórica clasificación que lograron para Rusia 2018, su primera participación en 36 años.



Sin embargo, el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, confía en la capacidad de respuesta de sus jugadores, que ya se han acostumbrado a ganar en partidos a vida o muerte.



"Nosotros lo que analizamos es que Perú depende de Perú. Más allá de los pronósticos y mirar para adelante, es resolver este partido. Ir paso a paso. De nada sirve proyectarse y empezar a hacer cuentas", comentó Gareca en la conferencia de prensa previa al partido.



Para este encuentro, el técnico argentino no podrá contar con el centrocampista del Cruz Azul Yoshimar Yotún, suspendido por acumulación de amonestaciones, ni tampoco con su recambio natural, el jugador del América Pedro Aquino, quien no ha terminado de recuperarse de una lesión muscular en el bíceps femoral.



Así, todo indica a que Christopher Gonzáles o Christian Cueva asumirán esa función en la medular, y Gianluca Lapadula volverá a ser la referencia en ataque ante la ausencia por lesión de Paolo Guerrero, mientras que Jefferson Farfán será guardado en la recámara para entrar eventualmente en el segundo tiempo.



Por su parte, el seleccionador de Bolivia, César Farías, no dispondrá de Rodrigo Ramallo por acumulación de tarjetas amarillas ni con el defensor Roberto Carlos Fernández, que se recupera de una lesión.



En tanto, el camerunés nacionalizado boliviano Marc Enoumba se recuperó de una tendinitis del bíceps femoral izquierdo y viajó con la selección.



Para este compromiso, el Estadio Nacional de Lima volverá a tener un aforo limitado del 20 % de su capacidad, equivalente a unos 10.000 espectadores, pese a los airados pedidos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y del propio Gareca para que las autoridades peruanas permitiesen mayor concentración de público.