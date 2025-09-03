Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 19:19
¿A qué hora juega Colombia ante Bolivia en Eliminatorias?
Colombia buscará un cupo al Mundial 2026.
La Selección Colombia afrontará un nuevo compromiso en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El conjunto nacional se medirá ante Bolivia este jueves 4 de septiembre. El partido fue programado para las 6:30 de la tarde, hora local.
El calendario de la competencia ha sido ajustado para que todas las selecciones disputen sus encuentros en la misma semana y a la misma hora, lo que marca una etapa importante dentro del proceso clasificatorio. Colombia llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos que le permitan clasificar al Mundial.
Vea también: Revelación de Selección Colombia cambió club antes de Eliminatorias: firmó por tres años
La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la convocatoria de los jugadores para esta doble fecha, en la que el duelo frente a Bolivia será el primero. Posteriormente, la selección nacional tendrá que enfrentar otro compromiso de visitante ante Venezuela.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Le puede interesar: El colombiano al que le temen en Bolivia: vale cinco veces más que toda su selección
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
EN VIVO ⚽ | Colombia vs. Bolivia - Eliminatorias 2025
Fuente
Antena 2