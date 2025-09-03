¿A qué hora juega Colombia ante Bolivia en Eliminatorias?

La Selección Colombia afrontará un nuevo compromiso en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El conjunto nacional se medirá ante Bolivia este jueves 4 de septiembre. El partido fue programado para las 6:30 de la tarde, hora local.

El calendario de la competencia ha sido ajustado para que todas las selecciones disputen sus encuentros en la misma semana y a la misma hora, lo que marca una etapa importante dentro del proceso clasificatorio. Colombia llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos que le permitan clasificar al Mundial.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la convocatoria de los jugadores para esta doble fecha, en la que el duelo frente a Bolivia será el primero. Posteriormente, la selección nacional tendrá que enfrentar otro compromiso de visitante ante Venezuela.