A qué hora y cómo VER EN VIVO Bolivia vs Brasil HOY 9 de septiembre - Eliminatorias
La Verde se juega el acceso al repechaje, mientras la Canarinha ya está asegurada en el Mundial 2026.
Bolivia afrontará este martes la fecha 18 de las clasificatorias Conmebol ante Brasil, consciente de que será su última carta para alcanzar la repesca mundialista. La Verde, octava con 17 puntos, necesita un triunfo en El Alto y que Venezuela, séptima con 18, no le gane a Colombia. Solo así mantendría viva la ilusión de volver a la Copa del Mundo.
El técnico Óscar Villegas cuenta con plantel completo y no tendrá bajas, aunque la gran incógnita está en el arco: Guillermo Viscarra podría reemplazar a Carlos Lampe. En el mediocampo, Antonio Melgar y Henry Vaca aparecen como alternativas para darle frescura a un equipo que buscará aprovechar los 4.150 metros de altitud como aliado.
Por su parte, la Brasil de Carlo Ancelotti ya clasificada con 28 puntos, viajará a El Alto solo una hora antes del compromiso para minimizar los efectos de la altura. Gabriel Martinelli reconoció que el escenario “obstaculiza”, aunque recalcó que la orden es salir a ganar desde el primer minuto.
En la historia reciente, Bolivia y Brasil han jugado ocho veces en territorio boliviano por Eliminatorias: tres triunfos para la Verde, tres para la Canarinha y dos empates. Este martes, el historial será lo de menos; lo que está en juego es un último suspiro mundialista.
Bolivia vs Brasil: cómo VER EN VIVO HOY martes 9 de septiembre
El partido entre Bolivia y Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas se disputará este martes 9 de septiembre a partir de las 19:30 (hora boliviana) y 20:30 (hora brasileña). El duelo se podrá ver en Fútbol RCN y la APP de Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Bolivia, Chile y Venezuela: 19:30
Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina: 20:30
Colombia, Ecuador y Perú: 18:30
Estados Unidos: 17:30 (D.C. y Florida) - 18:30 (Chicago) - 16:30 (Los Ángeles)
México: 17:30
España: 01:30
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
