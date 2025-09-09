A qué hora y cómo VER EN VIVO Bolivia vs Brasil HOY 9 de septiembre - Eliminatorias

Bolivia afrontará este martes la fecha 18 de las clasificatorias Conmebol ante Brasil, consciente de que será su última carta para alcanzar la repesca mundialista. La Verde, octava con 17 puntos, necesita un triunfo en El Alto y que Venezuela, séptima con 18, no le gane a Colombia. Solo así mantendría viva la ilusión de volver a la Copa del Mundo.

El técnico Óscar Villegas cuenta con plantel completo y no tendrá bajas, aunque la gran incógnita está en el arco: Guillermo Viscarra podría reemplazar a Carlos Lampe. En el mediocampo, Antonio Melgar y Henry Vaca aparecen como alternativas para darle frescura a un equipo que buscará aprovechar los 4.150 metros de altitud como aliado.

Por su parte, la Brasil de Carlo Ancelotti ya clasificada con 28 puntos, viajará a El Alto solo una hora antes del compromiso para minimizar los efectos de la altura. Gabriel Martinelli reconoció que el escenario “obstaculiza”, aunque recalcó que la orden es salir a ganar desde el primer minuto.

En la historia reciente, Bolivia y Brasil han jugado ocho veces en territorio boliviano por Eliminatorias: tres triunfos para la Verde, tres para la Canarinha y dos empates. Este martes, el historial será lo de menos; lo que está en juego es un último suspiro mundialista.