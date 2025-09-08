Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 13:39
A qué hora y cómo VER EN VIVO El Salvador vs Surinam HOY 8 de septiembre
Siga las emociones de la segunda fecha de las clasificatorias a la Copa del Mundo 2026.
El grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 tendrá este lunes 8 de septiembre un duelo clave entre El Salvador y Surinam, un partido que podría empezar a marcar diferencias en la tabla. El juego está programado en territorio salvadoreño, donde la afición espera que su selección mantenga el liderato.
El Salvador llega motivado tras haber sumado sus primeros tres puntos en la jornada inicial, resultado que lo tiene en lo más alto de la clasificación. La ‘Selecta’ sabe que una victoria lo pondría en una posición privilegiada para encaminar la clasificación a la siguiente fase.
Surinam, por su parte, acumula un empate en su debut y necesita sumar para no perder terreno frente a sus rivales directos. El equipo apuesta por su orden defensivo y velocidad en el ataque.
De momento, la tabla muestra a El Salvador con tres unidades, Panamá y Surinam con un punto cada uno, y Guatemala en el fondo sin sumar. Por eso, este compromiso se convierte en determinante para ambos, pues el ganador tomará una ventaja clave en un grupo que se perfila como muy parejo.
🔥🇸🇻 | ¡Hoy no es un día cualquiera, HOY juega #ElSalvador!— La Selecta (@LaSelecta_SLV) September 8, 2025
El camino está trazado, y hoy el Cuscatlán nos espera.
Volvemos a una #EliminatoriaMundialista y nuestra casa se pintará de #AzulYBlanco
Hoy todos somos parte de lo mismo, hoy todos somos #LaSelecta
🆚 Surinam
🏟️… pic.twitter.com/q2qwVNGG9Y
El Salvador vs Surinam: cómo VER EN VIVO HOY lunes 8 de septiembre
El partido entre El Salvador y Surinam por la fecha 2 de las Eliminatorias Conmebol se disputará este lunes 8 de septiembre a partir de las 18:30 (hora salvadoreña). El duelo se podrá ver en Canal 4, Bet365, Concacaf Go, Paramount+, Peacock, Telemundo Deportes, Amazon Prime Video y CBS Sports Golazo, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
El Salvador: 18:30
Colombia, Ecuador y Perú: 19:30
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30
Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30
Estados Unidos: 18:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)
México: 18:30
España: 02:30
