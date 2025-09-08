A qué hora y cómo VER EN VIVO El Salvador vs Surinam HOY 8 de septiembre

El grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 tendrá este lunes 8 de septiembre un duelo clave entre El Salvador y Surinam, un partido que podría empezar a marcar diferencias en la tabla. El juego está programado en territorio salvadoreño, donde la afición espera que su selección mantenga el liderato.

El Salvador llega motivado tras haber sumado sus primeros tres puntos en la jornada inicial, resultado que lo tiene en lo más alto de la clasificación. La ‘Selecta’ sabe que una victoria lo pondría en una posición privilegiada para encaminar la clasificación a la siguiente fase.

Surinam, por su parte, acumula un empate en su debut y necesita sumar para no perder terreno frente a sus rivales directos. El equipo apuesta por su orden defensivo y velocidad en el ataque.

De momento, la tabla muestra a El Salvador con tres unidades, Panamá y Surinam con un punto cada uno, y Guatemala en el fondo sin sumar. Por eso, este compromiso se convierte en determinante para ambos, pues el ganador tomará una ventaja clave en un grupo que se perfila como muy parejo.