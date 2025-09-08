Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 16:49
A qué hora y cómo VER EN VIVO Panamá vs Guatemala HOY 8 de septiembre
Siga las emociones del partido válido por la segunda fecha de las clasificatorias Concacaf.
La segunda jornada del grupo A en la fase de clasificación reúne este lunes 8 de septiembre a Panamá y Guatemala, en un partido clave que se disputará en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña. El duelo llega con gran expectativa, pues se espera un aforo del 100 % para acompañar a la selección local.
Panamá arrancó el certamen con un empate y actualmente ocupa la segunda posición del grupo con un punto, empatado con Surinam. Para los dirigidos por Thomas Christiansen, la consigna es clara: ganar en casa y dar un paso firme en sus aspiraciones de clasificar.
Guatemala, en cambio, se encuentra última sin unidades y llega obligada a sumar, ya que otra derrota complicaría seriamente sus opciones. La presión recae sobre Luis Fernando Tena y su plantel.
El grupo A lo lidera El Salvador con tres puntos, seguido por Panamá y Surinam con uno, y Guatemala en el fondo sin sumar.
¡LUNES DE ROJO 🔴!— FEPAFUT (@fepafut) September 8, 2025
La selección #PanamáMayor 🇵🇦 recibe hoy a Guatemala 🇬🇹 en su estreno en casa por la Ronda Final de las Eliminatorias rumbo al @fifaworldcup_es 🏆.
🇵🇦 🆚 🇬🇹
⏰ 8:30 pm
🏟️ Estadio Rommel Fernández
📺 @deportes_rpc y @tvmaxdeportes #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/sDmzcTIgs0
Panamá vs Guatemala: cómo VER EN VIVO HOY lunes 8 de septiembre
El partido entre Panamá y Guatemala por la fecha 2 de las Eliminatorias Concacaf se disputará este lunes 8 de septiembre a partir de las 20:30 (hora panameña) y 19:30 (hora guatemalteca). El duelo se podrá ver en Tigo Sports, Bluu, Medcom Go, Telemetro, TV Max, Rush Sports, Azteca Deportes, Youtube, Concacaf Go y Bet365, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Guatemala: 19:30
Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 20:30
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30
Chile, Bolivia y Venezuela: 21:30
Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 20:30 (Chicago) - 18:30 (Los Ángeles)
México: 19:30
España: 03:30
¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗚𝗨𝗔𝗧𝗘! 🇬🇹💙— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 8, 2025
•ᴜɴɪᴅᴏꜱ ᴘᴏʀ ᴇʟ ᴍɪꜱᴍᴏ ꜱᴜᴇɴ̃ᴏ•
🇵🇦ᴘᴀɴᴀᴍᴀ́ 🆚 ɢᴜᴀᴛᴇᴍᴀʟᴀ🇬🇹
🗓️𝟪 ꜱᴇᴘ. 𝟤𝟢𝟤𝟧
⏱️𝟩:𝟥𝟢ᴘᴍ
🏟️ᴇꜱᴛᴀᴅɪᴏ ʀᴏᴍᴍᴇʟ ꜰᴇʀɴᴀ́ɴᴅᴇᴢ#VamosGuate #ModoSelección #UnidosGuate pic.twitter.com/fr4AYBLRio
