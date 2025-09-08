A qué hora y cómo VER EN VIVO Panamá vs Guatemala HOY 8 de septiembre

La segunda jornada del grupo A en la fase de clasificación reúne este lunes 8 de septiembre a Panamá y Guatemala, en un partido clave que se disputará en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña. El duelo llega con gran expectativa, pues se espera un aforo del 100 % para acompañar a la selección local.

Panamá arrancó el certamen con un empate y actualmente ocupa la segunda posición del grupo con un punto, empatado con Surinam. Para los dirigidos por Thomas Christiansen, la consigna es clara: ganar en casa y dar un paso firme en sus aspiraciones de clasificar.

Guatemala, en cambio, se encuentra última sin unidades y llega obligada a sumar, ya que otra derrota complicaría seriamente sus opciones. La presión recae sobre Luis Fernando Tena y su plantel.

El grupo A lo lidera El Salvador con tres puntos, seguido por Panamá y Surinam con uno, y Guatemala en el fondo sin sumar.