Panamá vs Guatemala EN VIVO
Eliminatorias
Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 16:49

A qué hora y cómo VER EN VIVO Panamá vs Guatemala HOY 8 de septiembre

Siga las emociones del partido válido por la segunda fecha de las clasificatorias Concacaf.

La segunda jornada del grupo A en la fase de clasificación reúne este lunes 8 de septiembre a Panamá y Guatemala, en un partido clave que se disputará en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña. El duelo llega con gran expectativa, pues se espera un aforo del 100 % para acompañar a la selección local.

Panamá arrancó el certamen con un empate y actualmente ocupa la segunda posición del grupo con un punto, empatado con Surinam. Para los dirigidos por Thomas Christiansen, la consigna es clara: ganar en casa y dar un paso firme en sus aspiraciones de clasificar.

Guatemala, en cambio, se encuentra última sin unidades y llega obligada a sumar, ya que otra derrota complicaría seriamente sus opciones. La presión recae sobre Luis Fernando Tena y su plantel.

El grupo A lo lidera El Salvador con tres puntos, seguido por Panamá y Surinam con uno, y Guatemala en el fondo sin sumar.

Panamá vs Guatemala: cómo VER EN VIVO HOY lunes 8 de septiembre

El partido entre Panamá y Guatemala por la fecha 2 de las Eliminatorias Concacaf se disputará este lunes 8 de septiembre a partir de las 20:30 (hora panameña) y 19:30 (hora guatemalteca). El duelo se podrá ver en Tigo Sports, Bluu, Medcom Go, Telemetro, TV Max, Rush Sports, Azteca Deportes, Youtube, Concacaf Go y Bet365, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.

Horarios del partido:

Guatemala: 19:30

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:30

Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 20:30 (Chicago) - 18:30 (Los Ángeles)

México: 19:30

España: 03:30

