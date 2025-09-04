A qué hora y cómo VER EN VIVO Paraguay vs Ecuador HOY 4 de septiembre - Eliminatorias

Paraguay y Ecuador se verán las caras este jueves por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido se disputará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos en quedar en la parte alta de la tabla.

La Albirroja llega con la intención de sumar en casa para mantener vivas sus chances de asegurarse un lugar en alguno de los bombos de arriba para el sorteo. Paraguay sabe que se juega su última gran posibilidad de sumar de a tres en las Eliminatorias.

Ecuador, por su parte, busca dar un paso firme hacia la cita mundialista. El equipo de Sebastián Beccacece llega en mejor posición, pero sabe que cada punto es determinante en la recta final de la eliminatoria.

El compromiso está programado para las 8:30 de la noche (hora local) y promete ser un choque intenso, con mucho en juego para dos selecciones históricas de la región.