A qué hora y cómo VER EN VIVO Paraguay vs Ecuador HOY 4 de septiembre - Eliminatorias
Las dos selecciones ya se aseguraron un cupo en la próxima Copa del Mundo.
Paraguay y Ecuador se verán las caras este jueves por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido se disputará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos en quedar en la parte alta de la tabla.
La Albirroja llega con la intención de sumar en casa para mantener vivas sus chances de asegurarse un lugar en alguno de los bombos de arriba para el sorteo. Paraguay sabe que se juega su última gran posibilidad de sumar de a tres en las Eliminatorias.
Ecuador, por su parte, busca dar un paso firme hacia la cita mundialista. El equipo de Sebastián Beccacece llega en mejor posición, pero sabe que cada punto es determinante en la recta final de la eliminatoria.
El compromiso está programado para las 8:30 de la noche (hora local) y promete ser un choque intenso, con mucho en juego para dos selecciones históricas de la región.
Paraguay vs Ecuador: cómo VER EN VIVO HOY jueves 4 de septiembre
El partido entre Paraguay y Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas se disputará este jueves 4 de septiembre a partir de las 18:30 (hora ecuatoriana) y 20:30 (hora paraguaya). El duelo se podrá ver en Fútbol RCN y la APP de Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 18:30
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30
Chile, Bolivia y Venezuela: 19:30
Estados Unidos: 17:30 (D.C. y Florida) - 18:30 (Chicago) - 16:30 (Los Ángeles)
México: 17:30
España: 01:30
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
