A qué hora y DÓNDE VER Chile vs Argentina por Eliminatorias este jueves 5 de junio

Llegó nuevamente la emoción de las Eliminatorias Sudamericanas con un partidazo que promete mucho, pero que, poco o nada vale para las ambiciones de uno y del otro. Pues, aunque Chile tiene opciones de sellar la clasificación por medio del repechaje, sería una hazaña lograrlo.

Chile necesita sí o sí ganar lo que lo queda para no perder terreno y esperando caídas de Venezuela, Bolivia y Perú que acabarían con las mínimas ilusiones de poder clasificar por esa vía.

Por su parte, Argentina solo se juega seguir en el liderato de las Eliminatorias, dado que en las jornadas pasadas se convirtió en el primer clasificado al Mundial de 2026 de manera oficial. Con ese panorama, Lionel Scaloni se puede dar lujos de mover a sus nóminas para buscar al mejor onceno de cara a la Copa del Mundo.

Este partido servirá para el regreso de grandes figuras al equipo dirigido por Ricardo Gareca. Chile podrá volver a contar con Alexis Sánchez en la delantera después de recuperarse sobre el final de la temporada de lesiones. Además, estará Arturo Vidal como un referente.

Sin embargo, Chile también lo sufre bastante por las ausencias de otros jugadores como es el caso de Luciano Cabral de Independiente de Avellaneda y tal vez la más sensible tiene que ver con perder a nada más ni nada menos que a Charles Aránguiz. Los dos volantes fueron desafectados y no pudieron estar presentes en un momento sensible en la historia de la ‘Roja’.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER CHILE VS ARGENTINA ESTE JUEVES 5 DE JUNIO POR LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

El partido entre Chile vs Argentina por las Eliminatorias se podrá ver a partir de las 8:00 de la noche en suelo colombiano. Podrá seguir todas las emociones en el Canal RCN y en Antena 2.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Perú y Ecuador: 8:00 P.M.

México: 7:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 P.M.