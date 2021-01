¿A quién le echó la culpa el 'Bolillo' por la goleada en Ecuador?

El partido que disputó la Selección Colombia ante Ecuador, por la cuarta fecha de la Eliminatoria Sudamericana, donde el conjunto cafetero cayó goleado 6-1, sigue siendo tema de controversia en el fútbol colombiano.

A pesar de que ya pasaron algunos meses, varios personajes del mundo del fútbol siguen recordando el resultado, por el cual Queiroz debió salir por la puerta de atrás. Uno de ellos es el estratega del Independiente Medellín, Hernán Darío Gómez, quien eximió de culpas a los integrantes de la selección que jugaron ese partido: “Yo no le echo la culpa ni a James, ni a los jugadores ni al técnico en el partido ante Ecuador. No me asusté con el 6-0; no le daba porque al equipo ecuatoriano no se le puede presionar arriba o jugar mano a mano porque es un equipo rápido y fuerte”, dijo el estratega antioqueño al programa ESPN FC.

Además de ello, criticó la manera como se planificó el compromiso, ya que el equipo luego de ser goleado (0-3) en Barranquilla ante Uruguay, salió directamente a Quito a jugar en la altura de este ciudad: “¿Por qué jugamos en Barranquilla y no estuvimos un tiempo en Bogotá para ahí si viajar a Ecuador? son muchas cosas distintas antes de señalar a James y a los jugadores”.

Posteriormente, ‘Bolillo’ lanzó un par de preguntas por el itinerario que se planeó para viajar a tierras ecuatorianas: “¿Por qué no viajaron el día del partido o la noche anterior? eso hay que hablar con los preparadores físicos, quienes manejan toda la infraestructura”, haciendo referencia a que en el compromiso los jugadores no se encontraban en adecuadas condiciones físicas.

Hay que recordar que por ese resultado se cuestionó la continuidad de Queiroz al mando de la Selección Colombia. Semanas después, se tomó la decisión de no continuar con el estratega, por lo cual se pusieron varios nombres de directores técnicos; no obstante, el único que interesó verdaderamente en la FCF fue Reinaldo Rueda, quien al final fue confirmado oficialmente.