Abogado de Daniela Cortés se planta ante posible llamado de Villa a Selección Colombia

Aunque Sebastián Villa y Daniela Cortés hicieron las paces por redes sociales, la causa que le expuso su expareja por maltrato en Buenos Aires sigue en causa y todavía parece demorarse. Por ello, en Boca Juniors no han contado con él para los partidos oficiales en el fútbol argentino ni en la Copa Libertadores.

En medio de todo esto, desde medios argentinos surgió una versión sobre una supuesta convocatoria del delantero a la Selección Colombia, por lo que se prendieron las alarmas en el entorno de Daniela Cortés, especialmente por parte de su abogado.

Fernando Burlando, en diálogo con ‘De una con Niembro’ dio a entender de desde la Selección Colombia nunca se han comunicado con él, pero que le preocupa lo que pueda suceder con su defendida si Villa va a la selección o si deciden no convocarlo por el polémico caso.

"La anteúltima llamada que recibimos de la dirigencia de Boca obedecía a que si a ella le afectaría que Villa vuelva a jugar. Yo traslade directamente la inquietud y Daniela dijo que, si la causa sigue adelante y todo está encaminado, no le importa lo que le pase a Villa hoy. Está bien que eso suceda o que sea una posibilidad que ocurra…”, señaló en primera medida

“En Colombia Villa también es un gran ídolo, esta circunstancia sin lugar a duda también le puede generar un problema a Daniela porque, si el jugador, frente a la posibilidad de ser convocado, no lo convocan por este tema. Piensa… Villa convocado a la selección colombiana y tiene algún problema por Daniela, ¿a vos te parece que Daniela puede ir tranquila allá? Yo te garantizo que no. Con Boca es diferente la situación, porque Boca dentro este drama realmente generó un aliciente y una contención”, agregó.

“Yo decía que, si Daniela llega a decir que le molesta o preocupa, sabía cuál era la actitud que iba a tomar Boca si el jugador no jugaba, sabía que no había problema. Pero en Colombia no sé qué puede pasar, vos sabes lo que despierta la pasión del fútbol… De parte de la selección de Colombia o de la dirigencia que se encarga de esa selección, no tuvimos ningún llamado. Sí de parte de Boca", acotó.

Y cerró hablando sobre el buen rato que le ha dado el club ‘xeneize’ a este polémico caso: “Se estaba tramitando una causa, y estás causas son verdaderas guerras, cuando ocurren cosas feas dentro de una pareja son verdaderas guerras. . Y Boca, lejos de acoplarse a una guerra y tomar partido, tuvo una actitud muy decente… Porque, a pesar de los intereses que tenía Boca, el solo hecho de llamarla provocó una gran tranquilidad en una persona que se sentía muy mal. Entonces, antes de ayer en uno de los mensajes incluso le agradece a la dirigencia de Boca, porque realmente fueron nobles con esta situación y tomaron la problemática de una manera responsable”.