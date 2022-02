“Agrada verlo jugar”; Jackson elogia a Díaz, extraña a Pékerman y defiende a James

Jackson Martínez fue uno de los delanteros colombianos más importantes en el medio internacional. El nacido en Quibdó tuvo su paso por el Porto y Atlético de Madrid donde logró 95 goles en ambas escuadras. No obstante, Jackson no pudo continuar en el fútbol, debido a sus constantes lesiones, por lo cual, en diciembre del 2020 tomó la decisión de dar un paso al costado.

Ante esa determinación, el atacante no se ha apartado del mundo del fútbol, pues recientemente entregó una entrevista en el reconocido medio de España Cadena SER, en el Podcast Carrusel Americano donde habló sobre el presente de Luis Díaz, su relación con José Néstor Pékerman y la decisión de James Rodríguez por marcharse a Qatar.

En primer lugar, ‘Cha Cha Chá’ se refirió sobre el actual jugador del Liverpool, Luis Díaz, quien ha tenido un buen presente: “Es un jugador demasiado sencillo. Cuando él llegó a Porto había dudas porque venía directamente de Colombia, pero tuvo la oportunidad de comenzar a jugar de inmediato. Él mejoró muchísimo en la parte táctica y la seguirá teniendo en Liverpool. Se esfuerza demasiado, tiene fantasía, gol, pasegol. Mundialmente es de los que más agrado da ver jugar. Va a llegar mucho más lejos con la confianza que su entrenador le está manifestando”.

Asimismo, indicó que cuando James tomó la decisión de trasladarse a Qatar dijo que era porque “quiere estar en la Selección. Seguramente no tuvo la posibilidad de ir a otro lado. No estaba jugando, no estaba yendo a la Selección, no era tenido en cuenta por el entrenador, entonces él va al lugar y al clima donde va a ser el Mundial. Volvió a la Selección con ritmo y aportando porque cuando está en la cancha marca la diferencia”.

Por último, recordó al ahora técnico de la Selección de Venezuela, el argentino Pékerman, quien le dio la oportunidad de jugar el Mundial de Brasil 2014: “Se echa de menos, a toda persona se le va a echar de menos mientras no llegue alguien que supere lo que hizo. En cualquier lugar, puede llegar el mejor del mundo, pero si no supera las expectativas, siempre se va a recordar al que se fue. Él hizo un muy buen trabajo, tuvo a una de las mejores generaciones de Colombia en todas las posiciones. Ahora no se están dando los resultados, no se anotan los goles de antes, el hincha está impaciente y se comprende, pero ahora hay que apoyar, no se puede hacer nada con los partidos que pasaron. Hay que dar ánimo y creer hasta lo último”.