Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 12:34
Alerta en Colombia: 6 habituales convocados serían descartados por Lorenzo
La 'Tricolor' juega en septiembre los últimos partidos de Eliminatorias al Mundial 2026.
La Selección Colombia afrontará el próximo 4 y 9 de septiembre los últimos dos partidos de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026, duelos contra Bolivia y Venezuela que podrían significar la clasificación oficial al certamen orbital.
El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo busca acabar una mala racha de 6 partidos sin obtener triunfos en ese torneo clasificatorio, siendo el más reciente un empate 1-1 contra la Selección Argentina en condición de visitante.
Lea también: Harry Kane predijo cuántos goles marcará Luis Díaz con Bayern
En otras noticias: la gran cantidad de colombianos que juegan actualmente en el fútbol brasileño
Los 6 jugadores que corren riesgo de ser excluidos en Colombia
Se prevé que la próxima semana se dé a conocer de manera oficial la convocatoria del técnico Lorenzo, donde se podrían presentar algunas bajas con respecto a los últimos partidos de la selección ‘Tricolor’.
Debido a falta de actividad en cancha por tema de lesiones, nivel o por la incertidumbre del futuro de algunos jugadores, su convocatoria en la Selección Colombia se vería altamente comprometida, es el caso de James Rodríguez, Nelson Deossa, Luis Sinisterra, Juan Fernando Quintero, Álvaro Montero, Kevin Castaño y Carlos Cuesta.
Futbolistas con poco ritmo sería descartados en la selección
James Rodríguez se está recuperando de una lesión, el volante ofensivo fue baja en el último partido del Club León y volvería a tener acción para el partido del 23 de agosto contra Pachuca, el duelo previo a su concentración.
Por otro lado, Juanfer Quintero también atraviesa la recuperación de una molestia en su rodilla, sin embargo, el técnico Marcelo Gallardo descartó previo a los exámenes médicos una lesión de gravedad, aun así, se deberá estar atento al estado físico del jugador de River Plate, club donde Kevin Castaño viene siendo altamente criticado por su flojo nivel.
Adicionalmente, Nelson Deossa ya está prácticamente descartado por un esguince en uno de sus tobillos, mientras que Carlos Cuesta y Luis Sinisterra no juegan en sus clubes a la expectativa de definir su futuro; por último, Álvaro Montero es el segundo arquero de Vélez y ha tenido nula actividad en Él Fortín’.
Fuente
Antena 2