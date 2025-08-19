Alerta en Colombia: 6 habituales convocados serían descartados por Lorenzo

Futbolistas con poco ritmo sería descartados en la selección

James Rodríguez se está recuperando de una lesión, el volante ofensivo fue baja en el último partido del Club León y volvería a tener acción para el partido del 23 de agosto contra Pachuca, el duelo previo a su concentración.

Por otro lado, Juanfer Quintero también atraviesa la recuperación de una molestia en su rodilla, sin embargo, el técnico Marcelo Gallardo descartó previo a los exámenes médicos una lesión de gravedad, aun así, se deberá estar atento al estado físico del jugador de River Plate, club donde Kevin Castaño viene siendo altamente criticado por su flojo nivel.

Adicionalmente, Nelson Deossa ya está prácticamente descartado por un esguince en uno de sus tobillos, mientras que Carlos Cuesta y Luis Sinisterra no juegan en sus clubes a la expectativa de definir su futuro; por último, Álvaro Montero es el segundo arquero de Vélez y ha tenido nula actividad en Él Fortín’.