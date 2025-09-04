Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 11:55
Alerta en Colombia: 8 jugadores podrían perderse el partido contra Venezuela
El conjunto 'Tricolor' deberá cuidarse de las tarjetas amarillas en el partido contra Bolivia.
Cada vez falta menos tiempo para que ruede el balón en el Estadio Metropolitano de Barranquilla para lo que será el duelo entre la Selección Colombia y el conjunto de Bolivia, partido correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.
El equipo ‘Tricolor’, que buscará con un triunfo en condición de local concretar su boleto a la cita orbital, quiere además acabar frente a Bolivia con la mala racha de seis partidos sin obtener victorias en este torneo clasificatorio.
Los jugadores apercibidos que tiene Colombia para el duelo ante Bolivia
El técnico Néstor Lorenzo podría presentar bajas sensibles para el duelo del próximo martes 9 de septiembre frente a Venezuela, teniendo en cuenta que actualmente la Selección Colombia tiene 8 jugadores apercibidos que de recibir tarjeta amarilla en el partido contra Bolivia estarán ausentes frente a ‘La Vinotinto’.
Se trata de Camilo Vargas, John Lucumí, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Andrés Felipe Román y Davinson Sánchez, un listado donde figuran varios jugadores que habitualmente son titulares para el técnico Lorenzo, especialmente en la zona defensiva y media del campo de juego.
