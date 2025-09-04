Alerta en Colombia: 8 jugadores podrían perderse el partido contra Venezuela

Cada vez falta menos tiempo para que ruede el balón en el Estadio Metropolitano de Barranquilla para lo que será el duelo entre la Selección Colombia y el conjunto de Bolivia, partido correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

El equipo ‘Tricolor’, que buscará con un triunfo en condición de local concretar su boleto a la cita orbital, quiere además acabar frente a Bolivia con la mala racha de seis partidos sin obtener victorias en este torneo clasificatorio.

Lea también: Selección Colombia sufre inesperado problema a horas del duelo ante Bolivia