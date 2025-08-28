Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 09:22
Alerta en Colombia: Bolivia tiene plan claro para sorprender y sumar puntos
Colombia recibirá a Bolivia en la fecha 17 de la Eliminatoria.
La Selección Colombia enfrentará el próximo jueves 4 de septiembre a Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en partido de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El equipo nacional afrontará el compromiso con el objetivo de acabar la mala racha de siete encuentros sin victoria en el clasificatorio.
Adicionalmente, los dirigidos por Néstor Lorenzo tratarán de lograr un triunfo para asegurar la clasificación al Mundial a falta de la fecha final contra Venezuela.
Bolivia tiene plan para sorprender a Colombia
A pesar de que en Colombia ha cierta confianza de lograr la victoria sobre Bolivia, el equipo nacional deberá tener cierta precaución, teniendo en cuenta que el equipo visitante tiene preparado un plan para sorprender y sumar.
En las últimas horas, Óscar Villegas, entrenador del seleccionado boliviano, se mostró complacido con la posibilidad de haber iniciado los entrenamientos con 13 de os 28 jugadores convocados.
Villegas también anticipó que Bolivia viajará a Barranquilla el próximo 2 de septiembre y se espera que a la sede del compromiso lleguen directamente hasta cinco jugadores que se desempeñan en Europa.
El entrenador boliviano explicó que lo más probable es que contra Colombia jueguen los futbolistas que hacen parte de clubes en el exterior, ya que estarían mucho más acomodados al nivel del mar y conservará a los elementos que militan en la liga local para el duelo de la última fecha contra Bolivia.
Bolivia sumaría a última hora a Luis Haquín (Al-Tai FC-AS), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk-UCR), Diego Medina (CSKA 1948 Sofía-BUL), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS), Carmelo Algarañaz (Kalamata FC-GRE) y Enzo Monteiro (FK Auda-LET).
"Colombia tiene la responsabilidad"
Óscar Villegas también le dio a Colombia toda la responsabilidad para afrontar el partido.
"Colombia todavía no ha clasificado. Necesita ganar para estar al 100% en e Mundial", dijo Villegas.
Le puede interesar
Fuente
Antena 2