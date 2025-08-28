Alerta en Colombia: Bolivia tiene plan claro para sorprender y sumar puntos

Bolivia tiene plan para sorprender a Colombia

A pesar de que en Colombia ha cierta confianza de lograr la victoria sobre Bolivia, el equipo nacional deberá tener cierta precaución, teniendo en cuenta que el equipo visitante tiene preparado un plan para sorprender y sumar.

En las últimas horas, Óscar Villegas, entrenador del seleccionado boliviano, se mostró complacido con la posibilidad de haber iniciado los entrenamientos con 13 de os 28 jugadores convocados.

Villegas también anticipó que Bolivia viajará a Barranquilla el próximo 2 de septiembre y se espera que a la sede del compromiso lleguen directamente hasta cinco jugadores que se desempeñan en Europa.

El entrenador boliviano explicó que lo más probable es que contra Colombia jueguen los futbolistas que hacen parte de clubes en el exterior, ya que estarían mucho más acomodados al nivel del mar y conservará a los elementos que militan en la liga local para el duelo de la última fecha contra Bolivia.

Bolivia sumaría a última hora a Luis Haquín (Al-Tai FC-AS), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk-UCR), Diego Medina (CSKA 1948 Sofía-BUL), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS), Carmelo Algarañaz (Kalamata FC-GRE) y Enzo Monteiro (FK Auda-LET).