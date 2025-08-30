Alerta en la Selección Colombia; jugador convocado salió lesionado en su club

Recientemente se dieron a conocer los nombres de los 26 futbolistas convocados a la Selección Colombia, quienes afrontarán las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, duelos contra Bolivia de local (4 de septiembre) y Venezuela en condición de visitante (9 de septiembre).

El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo buscará acabar la mala racha de seis partidos sin obtener triunfos en este torneo clasificatorio y lograr imponerse frente a ‘La Verde’ en el Estadio Metropolitano de Barranquilla para de una vez concretar su boleto a la cita orbital.

Alerta en Selección Colombia por lesión de un jugador convocado

Para estos dos partidos cruciales que tendrá el conjunto ‘Tricolor’, el entrenador argentino decidió llamar al lateral izquierdo Déiver Machado, jugador chocoano de 31 años que ha encendido las alarmas tras salir lesionado de su rodilla en el más creciente partido de su equipo el Lens, así lo dio a conocer el portal ‘Lensois’, medio partidario del club francés.

Fue en la victoria por 3-1 ante el Stade Brestois por la tercera fecha de la presente liga de Francia, allí, el defensor colombiano fue reemplazado al minuto 46 del compromiso por una molestia en su rodilla, situación que podría complicar su presencia en la Selección Colombia.

Habrá que esperar entonces un diagnóstico médico oficial por parte del Lens acerca de la gravedad de la lesión de Machado, jugador que ser descartado para esta doble fecha de Eliminatorias podría ser desconvocada y posteriormente reemplazado por Cristian Borja, lateral izquierdo del América de México.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.