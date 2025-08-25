Alerta en Venezuela: se confirmó baja por lesión para la Eliminatoria

La selección de Venezuela se ilusiona con jugar su primera Copa del Mundo en la categoría masculina mayores. A falta de dos jornadas para termina la Eliminatoria, la vinotinto se ubica en la séptima posición del clasificatorio y estaría quedándose con el lugar al nuevo repechaje intercontinental.

Los dirigidos por Fernando 'Bocha' Batista tratarán de confirmar su clasificación en las fechas 17 y 18 visitando a Argentina y recibiendo a Colombia.

Con 19 puntos, los venezolanos necesitan mantener la ventaja de una unidad que mantienen sobre Bolivia para quedarse con el lugar al repechaje intercontinental. El equipo boliviano se medirá con Colombia en Barranquilla y con Brasil en El Alto.