Cargando contenido

Selección de Venezuela sufre baja para la Eliminatoria
Selección de Venezuela sufre baja para la Eliminatoria.
AFP
Eliminatorias
Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 13:09

Alerta en Venezuela: se confirmó baja por lesión para la Eliminatoria

La selección de Venezuela está en búsqueda de su clasificación a la Copa del Mundo.

La selección de Venezuela se ilusiona con jugar su primera Copa del Mundo en la categoría masculina mayores. A falta de dos jornadas para termina la Eliminatoria, la vinotinto se ubica en la séptima posición del clasificatorio y estaría quedándose con el lugar al nuevo repechaje intercontinental.

Los dirigidos por Fernando 'Bocha' Batista tratarán de confirmar su clasificación en las fechas 17 y 18 visitando a Argentina y recibiendo a Colombia.

Con 19 puntos, los venezolanos necesitan mantener la ventaja de una unidad que mantienen sobre Bolivia para quedarse con el lugar al repechaje intercontinental. El equipo boliviano se medirá con Colombia en Barranquilla y con Brasil en El Alto.

Lea también
Image
Néstor Lorenzo se quedaría sin figura en el mediocampo para la eliminatoria

Colombia se quedaría sin volante para la eliminatoria por lesión: salió con lágrimas

Ver más

Venezuela sufre baja para la Eliminatoria

Este lunes 25 de agosto, a pocas horas para conocerse la convocatoria de Venezuela para la Eliminatoria se dio a conocer una importante baja que deberá sufrir la vinotinto. 

Se trata del mediocampista Yangel Herrera, que registró en la jornada del domingo 24 de agosto, en la derrota del Girona 0-5 ante el Villarreal, una lesión muscular.

Herrera, que comenzó el compromiso como titular, se vio obligado a abandonar el encuentro en el minuto 42.

Según se informó, el mediocampista sufrió una molestia en la pierna derecha, que a falta de confirmación oficial, le impediría ser citado por Batista.

Yangel Herrera ha disputado 11 partidos, para un total de 761 minutos, en la Eliminatoria con la selección de Venezuela.

Lea también
Image
Camilo Vargas dejaría de ser titular en Colombia para las eliminatorias

Camilo Vargas perdería su puesto en Selección Colombia: números en su contra

Ver más

Tabla de posiciones de la Eliminatoria

1. Argentina - 35 puntos
2. Ecuador - 25 puntos
3. Brasil - 25 puntos
4. Uruguay - 24 puntos
5. Paraguay - 24 puntos
6. Colombia - 22 puntos
7. Venezuela - 18 puntos
8. Bolivia - 17 puntos
9. Perú - 12 puntos 
10. Chile - 10 puntos

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas

Imagen
Bolivia

Bolivia

Imagen

Selección de Bolivia

Cargando más contenidos

Fin del contenido