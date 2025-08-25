Actualizado:
Alerta en Venezuela: se confirmó baja por lesión para la Eliminatoria
La selección de Venezuela está en búsqueda de su clasificación a la Copa del Mundo.
La selección de Venezuela se ilusiona con jugar su primera Copa del Mundo en la categoría masculina mayores. A falta de dos jornadas para termina la Eliminatoria, la vinotinto se ubica en la séptima posición del clasificatorio y estaría quedándose con el lugar al nuevo repechaje intercontinental.
Los dirigidos por Fernando 'Bocha' Batista tratarán de confirmar su clasificación en las fechas 17 y 18 visitando a Argentina y recibiendo a Colombia.
Con 19 puntos, los venezolanos necesitan mantener la ventaja de una unidad que mantienen sobre Bolivia para quedarse con el lugar al repechaje intercontinental. El equipo boliviano se medirá con Colombia en Barranquilla y con Brasil en El Alto.
Venezuela sufre baja para la Eliminatoria
Este lunes 25 de agosto, a pocas horas para conocerse la convocatoria de Venezuela para la Eliminatoria se dio a conocer una importante baja que deberá sufrir la vinotinto.
Se trata del mediocampista Yangel Herrera, que registró en la jornada del domingo 24 de agosto, en la derrota del Girona 0-5 ante el Villarreal, una lesión muscular.
Herrera, que comenzó el compromiso como titular, se vio obligado a abandonar el encuentro en el minuto 42.
Según se informó, el mediocampista sufrió una molestia en la pierna derecha, que a falta de confirmación oficial, le impediría ser citado por Batista.
Yangel Herrera ha disputado 11 partidos, para un total de 761 minutos, en la Eliminatoria con la selección de Venezuela.
Tabla de posiciones de la Eliminatoria
1. Argentina - 35 puntos
2. Ecuador - 25 puntos
3. Brasil - 25 puntos
4. Uruguay - 24 puntos
5. Paraguay - 24 puntos
6. Colombia - 22 puntos
7. Venezuela - 18 puntos
8. Bolivia - 17 puntos
9. Perú - 12 puntos
10. Chile - 10 puntos
